Naukowcy oszacowali koszt diety wystarczającej pod względem odżywczym w krajach UE i ustalili, że niskie ceny żywności nie zawsze oznaczają jej dostępność dla ludności. Przy cenach z 2018 roku na poziomie 20. percentyla zdrowe odżywianie stanowiło 5,7% mediany dochodu rozporządzalnego w Luksemburgu i 29% w Rumunii, informuje News-Medical.

Koszt diety i dochody

Naukowcy z Instytutu Ekonomiki Żywności i Zasobów ife oraz Uniwersytetu Kilońskiego wymodelowali koszyki żywnościowe dla dorosłych w wieku od 25 do 49 lat. Model miał spełniać zalecenia dotyczące składników odżywczych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, WHO i Niemieckiego Towarzystwa Żywieniowego, jednocześnie w możliwie najmniejszym stopniu odbiegając od diet typowych dla każdego kraju.

Dla 25 krajów, z wyłączeniem Chorwacji, dzienny koszt takiej diety przy cenach na poziomie 20. percentyla wynosił od 2,38 euro do 5,71 euro. Dla mężczyzn najniższą kwotę — 2,38 euro — obliczono w Polsce, a najwyższą — 5,71 euro — w Finlandii. Dla kobiet zakres wynosił od 2,40 euro w Polsce do 5,57 euro w Luksemburgu.

Przy cenach medianowych, czyli na poziomie 50. percentyla, wydatki rosły: w Luksemburgu zdrowa dieta stanowiła 8,7% mediany dochodu, a w Rumunii — 43,8%. W Polsce, mimo jednego z najniższych bezwzględnych kosztów żywności, taka dieta przy niższym poziomie cen wymagała ponad 13% mediany dochodu.

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Jakich zmian wymaga dieta

Model wykazał, że aby spełnić wymagania żywieniowe, średnie spożycie warzyw, owoców, ryb i produktów mlecznych musiałoby wzrosnąć ponad dwukrotnie. Spożycie warzyw, według obliczeń, musiałoby wzrosnąć ponad trzykrotnie — do około 522 gramów dziennie dla mężczyzn i 472 gramów dla kobiet.

Jednocześnie średnie spożycie słodyczy i przekąsek należałoby zmniejszyć o 35% wśród mężczyzn i o 68% wśród kobiet. Autorzy zaznaczyli, że obliczenia mogą pomóc ocenić, czy krajowe systemy minimalnego dochodu wystarczająco pokrywają potrzebę diety wystarczającej pod względem odżywczym.

Ograniczenia obliczeń

Badanie opierało się na danych o zakupach żywności przez gospodarstwa domowe, które nie uwzględniają marnotrawstwa żywności, produktów z własnej produkcji, żywności otrzymanej w prezencie ani posiłków spożywanych poza domem. Do innych ograniczeń należą wykorzystanie danych historycznych, szerokich kategorii produktów oraz danych z Niemiec dotyczących składu odżywczego produktów i cen detalicznych. Autorzy wezwali do przeprowadzania zharmonizowanych europejskich badań dotyczących żywienia i cen.

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