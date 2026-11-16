W Niemczech lider Unii Chrześcijańsko-Społecznej Markus Söder oświadczył, że koalicja rządowa nadal może osiągnąć porozumienie w sprawie obniżenia podatku od energii elektrycznej i korekty zimnej progresji podatkowej. Pisze o tym Der Spiegel.

W programie Berlin direkt stacji ZDF premier Bawarii nazwał te kwestie sprawdzianem zaufania do rządu. Wezwał partnerów koalicyjnych do przeprowadzenia rozmów i znalezienia wspólnego rozwiązania.

Rozmowy koalicyjne

Po posiedzeniu Komisji Budżetowej Bundestagu w ubiegłym tygodniu w CDU wzrosło niezadowolenie z powodu niezatwierdzenia obniżki podatku od energii elektrycznej dla wszystkich. Jak zauważa publikacja, była to obietnica wyborcza.

We wtorek liderzy CDU, CSU i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec planują omówić tę kwestię w komitecie koalicyjnym. Mają tam również ponownie rozpatrzyć temat zimnej progresji podatkowej.

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Możliwe źródła finansowania

Söder uważa, że obniżkę podatku można sfinansować. Jak powiedział, politycy odpowiedzialni za budżet wskazywali na możliwość zaoszczędzenia od 3 do 4 mld euro dzięki niewykorzystanym środkom Funduszu Klimatu i Transferu Technologii.

Szef CSU dopuścił również wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Jednocześnie ponownie odrzucił zniesienie podwyżki świadczeń emerytalnych dla matek jako możliwe źródło finansowania.

Za obniżeniem podatku wcześniej opowiadali się także premier Hesji Boris Rhein, szef rządu Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst oraz lider landu Nadrenia-Palatynat Gordon Schnieder. Premier Szlezwiku-Holsztynu Daniel Günther oświadczył, że ufa kanclerzowi Friedrichowi Merzowi w osiągnięciu porozumienia.

Jednocześnie wpływ obniżki podatku na szerokie zmniejszenie kosztów gospodarstw domowych jest przedmiotem dyskusji. Wstępne szacunki przewidują oszczędności do 80 euro rocznie dla jednej rodziny.

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