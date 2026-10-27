W Australii Partia Zielonych zaproponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników z 18 200 do 26 000 dolarów. Ma to zmniejszyć podatek o maksymalnie 1092 dolary rocznie, czyli do 21 dolarów tygodniowo, informuje ABC News.

Zwiększenie świadczeń socjalnych

Nowy lider Zielonych David Shoebridge ma przedstawić plan w National Press Club w środę. Partia proponuje również zwiększenie o 1092 dolary wszystkich świadczeń wspierających dochody, w tym pomocy dla bezrobotnych JobSeeker, świadczeń dla studentów i opiekunów oraz emerytury wiekowej.

Zgodnie z fragmentem przemówienia Shoebridge’a, który widziało ABC, więcej pieniędzy mają otrzymać osoby pracujące, studiujące, szukające pracy lub pobierające emeryturę. Lider partii opisuje inicjatywę jako sposób na zmianę sytuacji związanej z nierównościami.

Koszt i finansowanie

Według szacunków niezależnego Parliamentary Budget Office wdrożenie propozycji kosztowałoby budżet 22 mld dolarów rocznie. Zieloni proponują pokryć te wydatki wpływami od firm gazowych i wydobywczych.

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W szczególności partia promuje 25-procentowy podatek od eksportu gazu. The Australia Institute oszacował potencjalne wpływy z niego na 17 mld dolarów rocznie, jednak Parliamentary Budget Office nie oszacowało tego projektu.

Shoebridge twierdzi również, że progresywny system tantiem dla branży wydobywczej mógłby przynieść 28 mld dolarów, powołując się na badanie Prosper Australia. Jednocześnie kwota ta jest przybliżonym wyliczeniem potencjalnych wpływów rządów stanowych, gdyby ustaliły one tantiemy na poziomie Queensland. Nie ustalono jeszcze, jakie surowce obejmowałby ewentualny podatek federalny ani jak współdziałałby on z tantiemami stanowymi.

Parliamentary Budget Office ostrzegło również, że proponowane zwiększenie świadczeń socjalnych może zmniejszyć zachętę dla części beneficjentów do pracy przez większą liczbę godzin. Dodatek w wysokości 1092 dolarów nie ma być uzależniony od dochodu, jednak same świadczenia socjalne pozostaną zależne od dochodu. Po przekroczeniu progu uprawniającego do świadczenia dana osoba natychmiast straci cały dodatek.

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