W Australii Partia Zielonych planuje w nadchodzących wyborach do parlamentu stanowego Wiktorii walczyć o co najmniej pięć dodatkowych okręgów, w tym na obszarach wewnętrznej północy Melbourne, gdzie tradycyjnie silna jest Partia Pracy. Poinformował o tym ABC News.

Partia Pracy obecnie kontroluje 54 z 88 miejsc w izbie niższej parlamentu Wiktorii, koalicja ma 29, a pozostałe pięć mandatów należy do deputowanych nienależących do tych sił politycznych. Zieloni mają trzy mandaty — w Brunswick, Melbourne i Richmond. Partia liczy także na zdobycie okręgu Prahran, reprezentowanego przez Partię Liberalną, a także Footscray, Pascoe Vale, Preston i Northcote, gdzie mandaty mają przedstawiciele Partii Pracy.

Walka o Northcote

Jednym z kluczowych okręgów będzie Northcote, położone około siedmiu kilometrów od centralnej dzielnicy biznesowej Melbourne. W 2022 roku kandydat Zielonych, nauczyciel szkoły podstawowej i działacz związkowy Campbell Gome, przegrał z przedstawicielką Partii Pracy Kat Theophanous zaledwie 184 głosami. Gome powiedział, że podczas rozmów z wyborcami słyszy niezadowolenie z tego, że Partia Pracy rzekomo oddaliła się od lokalnych społeczności.

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Theophanous nie zgodziła się z tą oceną i podkreśliła, że Northcote było konkurencyjnym okręgiem zarówno w wyborach w 2018, jak i w 2022 roku. Przyznała, że część wyborców może odczuwać zmęczenie po 12 latach rządów Partii Pracy, jednak wezwała do oceny wyników pracy jej partii w wewnętrznych północnych rejonach Melbourne.

Konkurencja po lewej stronie

O głosy progresywnego elektoratu w Northcote ubiegają się także Wiktoriańscy Socjaliści. Ich kandydatka Kat Larkin oświadczyła, że jej partia różni się od Zielonych antykapitalistycznym stanowiskiem i uważa propozycje Zielonych za niewystarczająco radykalne. Socjaliści obiecują zamrożenie i ograniczenie czynszów, budowę większej liczby mieszkań publicznych oraz przywrócenie podstawowych usług do własności publicznej.

W wyborach w 2022 roku preferencje wyborców Partii Liberalnej i Wiktoriańskich Socjalistów w Northcote w dużej mierze zadziałały przeciwko Partii Pracy i na korzyść Zielonych, co uczyniło rywalizację bardziej zaciętą. Larkin uważa, że jej partia raczej nie wygra tym razem w okręgu, jednak jej głosy mogą wpłynąć na wynik wyścigu.

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