Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że na tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy nadal obowiązują ograniczenia prędkości sieci Starshield — wojskowej wersji sieci satelitarnej SpaceX. Według CNBC strona ukraińska omawia tę kwestię ze Stanami Zjednoczonymi.

Wpływ na drony przechwytujące

Jak podaje CNBC, z powodu ograniczeń ukraińskie drony poruszające się z prędkością około 100 mil na godzinę lub większą mogą tracić połączenie internetowe Starshield. W niektórych przypadkach bezzałogowce spadają po utracie łączności.

Ukraina wykorzystuje drony przechwytujące do obrony przed rosyjskimi atakami dronów i rakiet. W ubiegłym tygodniu Zełenski informował, że Kijów sprawdza nowe ograniczenia Starshield, w tym w pobliżu linii frontu i na tymczasowo okupowanych terytoriach. Według niego, do części uderzeń już doszło, ponieważ systemy przechwytywania nie mogły osiągnąć wystarczającej prędkości.

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Oświadczenia dotyczące przyczyn ograniczeń

Tymczasowy chargé d’affaires Ukrainy w USA Denys Sienik oświadczył, że ograniczenia prędkości Starshield obowiązują w Ukrainie od siedmiu dni. Pod koniec października ukraińscy urzędnicy również informowali o podobnych ograniczeniach sieci wojskowej.

Prezydent USA Donald Trump i dyrektor generalny SpaceX Elon Musk zaprzeczyli, że nakazali spowolnienie działania Starshield. Musk twierdził, że systemy Starshield należą do rządu USA i są przez niego kontrolowane, a decyzje dotyczące ograniczeń prędkości lub użytkowania podejmują amerykańskie wojsko i prezydent USA. Jednocześnie „The Wall Street Journal”, powołując się na amerykańskich urzędników i poinformowanych rozmówców, pisał, że polecenie spowolnienia wydał Musk.

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