W Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC News oświadczył, że Stany Zjednoczone opóźniają dostawy systemów Patriot. Jak powiedział, Ukraina ma „bardzo duży” niedobór pocisków przechwytujących do zwalczania rakiet balistycznych, a ich brak kosztuje ludzi życie.

Zełenski wyraził również niezadowolenie, że Stany Zjednoczone, jego zdaniem, bardziej skoncentrowały się na Bliskim Wschodzie. Wezwał Waszyngton do aktywniejszego wywierania presji na Rosję — państwo-agresora — podczas negocjacji w sprawie zakończenia wojny oraz do nieutrzymywania zbyt neutralnej postawy wobec agresora.

Negocjacje w Abu Zabi

Prezydent poinformował, że ostatnia runda negocjacji w Abu Zabi na początku tego miesiąca nie przyniosła wyraźnego postępu. Jak stwierdził, im więcej strony dowiadują się o swoich stanowiskach, tym więcej pojawia się problemów. Kolejna runda negocjacji jest oczekiwana w grudniu.

Zełenski nazwał również dziwnym wpis prezydenta USA Donalda Trumpa, który opublikował zdjęcie, na którym obejmuje Władimira Putina, i nazwał go przyjacielem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że Putin jest agresorem i zabójcą, dlatego nie może być przyjacielem.

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Trump ze swojej strony napisał w Truth Social, że podczas szczytu z Putinem w Chinach wezwał Rosję do zaprzestania agresji wojskowej przeciwko terytoriom w całej Europie. Oświadczył również, że uważa porozumienie pokojowe z Ukrainą za całkowicie możliwe.

Obrona powietrzna, Starlink i zima

Zełenski oświadczył, że ukraińskie wojsko jest zdolne niszczyć około 70% najszybszych rosyjskich dronów, a wskaźnik ten rośnie. Jednocześnie potwierdził, że systemy satelitarne Starlink i Starshield nadal mają ograniczenia na tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Prezydent powiedział, że nie wie, czyja dokładnie jest to decyzja: SpaceX czy polityczna.

Zełenski przyznał również, że Ukraina przygotowuje się do trudnej i niebezpiecznej zimy. Według BBC wśród celów ostatnich rosyjskich uderzeń na Kijów były mosty przez Dniepr. Część mieszkańców już wyjechała ze stolicy, a niektóre przedsiębiorstwa zaprzestały działalności z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej i uderzeń w infrastrukturę logistyczną.

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