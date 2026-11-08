Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, nasiliła ataki na Ukrainę, aby wywierać presję na Kijów i jego partnerów przed planowanymi negocjacjami. Według niego Rosja postrzega dyplomację jako formę agresji. Informuje o tym The Guardian.

Ataki na energetykę

Ministerstwo Energetyki Ukrainy poinformowało o zmasowanym ataku na szereg obiektów energetycznych. W wyniku ataku pięć regionów zostało bez prądu, a przesył energii elektrycznej w Kijowie i okolicznych rejonach został znacznie utrudniony.

Zełenski poinformował, że w nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 172 drony i 36 rakiet balistycznych. Jak powiedział, wśród nich były rakiety KN-23 wyprodukowane i dostarczone przez Koreę Północną. Prezydent wezwał także Stany Zjednoczone do zwiększenia pomocy dla Ukrainy, podkreślając znaczny niedobór pocisków przechwytujących dla systemów Patriot.

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Rozmowy w Abu Zabi

Ataki nastąpiły przed zaplanowanym na przyszły tydzień trójstronnym spotkaniem w Abu Zabi, w którym pośredniczą Stany Zjednoczone. Oczekuje się, że we wtorek i środę ukraińscy urzędnicy przeprowadzą rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami i amerykańskimi wysłannikami. Mają to być pierwsze takie kontakty od kilku miesięcy.

Według publikacji proces dyplomatyczny był zawieszony od lutego, kiedy Waszyngton skierował uwagę na wojnę z Iranem.

Osobno minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani oświadczył, że stał się celem prorosyjskich hakerów z powodu poparcia dla Ukrainy. Według niego jego dane osobowe opublikowano w darknecie, a hakerzy próbowali uzyskać dodatkowe informacje o nim i jego rodzinie. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała sprzedaż poufnych informacji o urzędnikach państwowych poważnym problemem.

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