Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że amerykańscy negocjatorzy podczas ostatniej rundy rozmów pokojowych w Abu Zabi poruszyli kwestię możliwego wycofania się Ukrainy z Donbasu w zamian za przystąpienie do NATO. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na oświadczenie głowy państwa opublikowane przez jego biuro.

Według Zełenskiego jest to pierwszy przypadek, gdy członkostwo Ukrainy w Sojuszu powiązano w negocjacjach z ustępstwami terytorialnymi. Prezydent podkreślił, że Kijów nie jest gotowy zrezygnować z terytoriów.

Warunki możliwej decyzji

Jednocześnie Zełenski powiedział, że w przypadku otrzymania kompleksowego pakietu gwarancji bezpieczeństwa, prawa do silnej i należycie finansowanej ukraińskiej armii, a także środków na odbudowę, poddałby tę kwestię pod ogólnokrajowe referendum.

Prezydent odrzucił również wezwanie Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — aby najpierw osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie europejskiej architektury bezpieczeństwa, a dopiero potem uzgadniać zakończenie wojny. Jego zdaniem w pierwszej kolejności należy zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie.

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Rozmowy w Abu Zabi

Dwudniowe rozmowy Ukrainy i Rosji — państwa-agresora — prowadzone za pośrednictwem USA zakończyły się w Abu Zabi bez znaczącego przełomu. Jednocześnie strony uzgodniły wymianę jeńców, która według Zełenskiego obejmie ponad tysiąc osób. Ostateczna liczba uczestników wymiany jest jeszcze uzgadniana.

Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zięć Jared Kushner oświadczył, że strony przedstawiły podczas rozmów maksymalistyczne stanowiska, lecz w prywatnych rozmowach rozumieją potrzebę praktycznych kompromisów, aby zakończyć wojnę. Według Zełenskiego amerykańscy negocjatorzy poinformowali go również o zgodzie wszystkich stron na włączenie Europy do przyszłych rozmów pokojowych.

Europejscy przedstawiciele w Abu Zabi prowadzili konsultacje z urzędnikami USA i Ukrainy, jednak nie uczestniczyli w rozmowach ze stroną rosyjską. Według publikacji do europejskiego zespołu negocjacyjnego mają wejść Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska oraz urzędnicy UE.

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