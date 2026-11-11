Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w Kopenhadze, że jest zadowolony z wiadomości, które otrzymuje od Stanów Zjednoczonych w sprawie postępów w zakończeniu wojny, którą Federacja Rosyjska — państwo-agresor — prowadzi przeciwko Ukrainie. Powiedział to 10 listopada po rozmowach z przywódcami państw nordyckich.

Odpowiadając na pytanie o najnowsze wiadomości od wysłanników prezydenta USA Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, Zełenski powiedział: „Widzę zmiany. Jestem bardzo zadowolony z tego, co słyszę”. Jak informuje The Hindu, tego samego dnia w Abu Zabi zakończył się pierwszy dzień trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy w Abu Zabi

Zełenski określił pierwszy dzień konsultacji jako konstruktywny i merytoryczny. Według źródła są to pierwsze trójstronne rozmowy od lutego. W agendzie, jak powiedział prezydent Ukrainy, znalazło się między innymi kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa dla Europy.

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Nazwał tę kwestię bardzo złożoną, ponieważ nie wszystkie szczegóły amerykańskich rozmów z Rosją są znane. Zełenski podkreślił, że kolejność działań ma fundamentalne znaczenie: najpierw należy zatrzymać wojnę w Ukrainie, następnie zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, a dopiero potem można prowadzić dialog o bezpieczeństwie w Europie i na świecie.

Oświadczenie Ławrowa

Wcześniej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się na natychmiastowe zawieszenie broni, nie znając dalszych kroków. Jego zdaniem najpierw należy omówić zarysy przyszłej europejskiej architektury bezpieczeństwa, a dopiero potem — zawieszenie broni w Ukrainie.

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