W górskim rejonie Tybetu doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7, w wyniku którego zginęło co najmniej 16 osób. Kolejne 32 osoby zostały ranne, podaje BBC News World, powołując się na chińskie media państwowe.

Epicentrum w powiecie Baqen

Epicentrum wstrząsów znajdowało się w powiecie Baqen w rejonie Nagqu, około 400 kilometrów na północny wschód od Lhasy. Według agencji Xinhua, która powołuje się na lokalny urząd zarządzania kryzysowego, trzęsienie ziemi nastąpiło w czwartek wieczorem.

Władze ogłosiły stan nadzwyczajny i skierowały do dotkniętego obszaru zespoły ratunkowe. Według lokalnych doniesień zawaliło się tam ponad 300 domów, a dostawy energii elektrycznej w regionie zostały w większości przerwane.

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Dostęp utrudniają obrywy skalne

Z powodu obrywów skalnych drogi w okolicy musiały zostać zamknięte, co utrudnia ratownikom dostęp do dotkniętych terenów. Na zdjęciu opublikowanym przez BBC widać strażaków pomagających rannym mieszkańcom Baqen.

Mniej niż dwa miesiące temu Tybet i Nepal ucierpiały wskutek rozległych powodzi i osuwisk spowodowanych zawaleniem się lodowca. Zginęło wówczas co najmniej 1 400 osób, a setki nadal są uznawane za zaginione.

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