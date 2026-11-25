Ziemia tymczasowo przechwyciła grawitacyjnie niewielki naturalny obiekt 2026 QQ 8, który wszedł do układu Ziemia–Księżyc w kwietniu 2026 roku. Według prognozy opuści go 7 grudnia 2026 roku. Jak podaje ScienceAlert, średnicę ciała szacuje się na 1,3–1,9 metra.

Jak potwierdzono naturalne pochodzenie

Obiekt po raz pierwszy odkrył 19 sierpnia 2026 roku astronom Krisztián Sárneczky z obserwatorium Konkoly na Węgrzech. Początkowo badacze nie mogli ustalić, czy jest on naturalnym ciałem, czy fragmentem kosmicznych śmieci. Z powodu podejrzeń o sztuczne pochodzenie 2026 QQ 8 dwukrotnie usuwano ze strony Centrum Małych Planet, przeznaczonej do koordynowania obserwacji nowych obiektów bliskich Ziemi.

Zespół astronoma Grigorija Fedoretsa z Uniwersytetu w Turku zmierzył wpływ ciśnienia promieniowania słonecznego na trajektorię obiektu. Okazał się on zbyt słaby dla typowych kosmicznych śmieci, lecz odpowiadał naturalnemu ciału. Obserwacje Nordyckiego Teleskopu Optycznego na Wyspach Kanaryjskich wykazały również, że właściwości odbijania światła przez obiekt są zbliżone do asteroid typu S, bogatych w minerały krzemianowe.

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Cechy trajektorii

29 października Centrum Małych Planet ogłosiło odkrycie 2026 QQ 8 i sklasyfikowało go jako obiekt tymczasowo przechwycony. Najbliższe zbliżenie ciała do Ziemi szacuje się na 537 tys. kilometrów.

Według obliczeń Fedoretsa i jego współpracowników, w układzie odniesienia obracającym się wraz z Ziemią wokół Słońca obiekt pokonuje jedynie około trzy czwarte orbity wokół planety. W tym ujęciu jest on tymczasowo przechwyconym obiektem przelotowym, a nie minisatelitą. Inna grupa, kierowana przez astronoma Bryce’a Bolina, wykorzystując inną metodę obliczania trajektorii, doszła do wniosku, że ciało wykonuje ponad jeden obrót.

Pobyt 2026 QQ 8 w pobliżu Ziemi trwający około 7,5 miesiąca zalicza go do 0,3% najdłuższych teoretycznie modelowanych tymczasowo przechwyconych obiektów przelotowych. Badacze przypuszczają także, że może to być fragment Księżyca wybity w wyniku uderzenia: jego właściwości spektralne są podobne do dwóch bazaltowych próbek dostarczonych przez misję Apollo 17. Jednocześnie obserwacje te nie wykluczają, że 2026 QQ 8 jest zwykłą skalistą asteroidą.

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