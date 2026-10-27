Singapurski zawodnik w jedzeniu na czas i twórca treści Zermatt Neo 28 października otworzy swoją pierwszą restaurację Over przy Tras Street w Singapurze. Lokal, stworzony we współpracy z lokalną firmą The Wolfpack Investment Holdings, będzie oferował duże porcje lokalnej kuchni comfort food. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Trzy formaty porcji

Menu restauracji będzie obejmować trzy rozmiary porcji: Lesser dla jednego gościa, Standard dla grupy oraz Challenge — największe porcje, przeznaczone do dużych wyzwań kulinarnych. Wśród dań znajdą się Belly Good Time z boczkiem wieprzowym, liśćmi shiso i chrupiącą posypką chili, a także Curry Me Over — chrupiący filet z kurczaka z ryżem hom mali, curry hajnańskim, sosem nanban i majonezem jajecznym.

Napoje również będą podawane wyłącznie w dużych porcjach — w menu nie będzie zwykłego rozmiaru.

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Wyzwanie 8 kilogramów

W restauracji będzie obowiązywać Ultimate Food Challenge: odwiedzający będą musieli zjeść 8-kilogramowe danie w ciągu jednej godziny. Udział będzie możliwy indywidualnie lub w zespole liczącym do czterech osób. Osoby, które wykonają zadanie, zostaną wpisane do galerii sław restauracji.

Over planuje także zmienne współprace z singapurskimi szefami kuchni i markami gastronomicznymi. Pierwszą będzie współpraca z Jett Barbecue: od 28 października do 30 listopada gościom będzie oferowany burger z wędzonymi żeberkami wołowymi, chrupiącymi krążkami cebulowymi, smażonymi jajkami i majonezem we wszystkich trzech rozmiarach porcji.

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