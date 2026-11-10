W Polsce organizacje ofiar nazistowskich prześladowań zwróciły się do niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego z prośbą o udzielenie wsparcia humanitarnego ludziom, którzy przeżyli niemiecką okupację podczas II wojny światowej. W liście otwartym opublikowanym 5 listopada na stronie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie poinformowały, że w Polsce nadal mieszka około 50 tys. takich osób, podaje Deutsche Welle.

Wśród nich są byli więźniowie obozów koncentracyjnych i więzień, osoby deportowane do Niemiec na roboty przymusowe, a także poszkodowani w wyniku innych form nazistowskich represji. Autorzy apelu podkreślili, że wielu z nich ma ponad 90 lat, problemy zdrowotne, mierzy się z rosnącymi kosztami życia i potrzebuje pomocy w codziennym życiu. „Nie możemy już czekać” — oświadczyły organizacje.

Nie ma decyzji w sprawie wsparcia

Niemcy uznają moralną odpowiedzialność wobec ocalałych poszkodowanych, jednak rząd federalny wciąż nie podjął decyzji w sprawie możliwego gestu humanitarnego lub dodatkowego wsparcia. Zastępca rzecznika niemieckiego MSZ Josef Hinterseher oświadczył 23 września, że obecnie nie ma decyzji dotyczącej „gestu humanitarnego”, co odzwierciedlono w projekcie budżetu na 2027 rok.

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Kwestia reparacji wojennych od dziesięcioleci komplikuje relacje między Warszawą a Berlinem. Po przemianach demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zjednoczeniu Niemiec rząd federalny przeznaczył 500 mln marek niemieckich dla ofiar Holokaustu w Polsce. Pomoc z tych środków otrzymało ponad milion osób, a byli robotnicy przymusowi otrzymywali także wypłaty za pośrednictwem fundacji EVZ.

Stanowiska Warszawy i Berlina

Rząd polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość w październiku 2022 roku oficjalnie zażądał od Niemiec 6,2 bln złotych, wyceniając na tę kwotę wojenne straty kraju. Rząd premiera Donalda Tuska zdystansował się od tego żądania, ale według ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego oczekuje od Berlina „kreatywnego rozwiązania”.

Były kanclerz Niemiec Olaf Scholz przed wizytą w Polsce latem 2024 roku zaproponował 200 mln euro, jednak Tusk uznał tę kwotę za niewystarczającą. Według Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie po wcześniejszym apelu w maju prywatni darczyńcy z Niemiec przekazali ponad 35 tys. euro. Części potrzebujących udzielono już jednorazowej pomocy.

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