Obywatelka Sri Lanki, która utknęła na Rarotondze na Wyspach Cooka, oświadczyła, że jest gotowa na zatrzymanie, jeśli przekona to władze Nowej Zelandii lub Australii do zezwolenia jej na tranzyt do ojczyzny. 49-letnia kobieta nie może opuścić wyspy, ponieważ nie udaje jej się uzyskać wiz tranzytowych, informuje RNZ World.

Problem z wizami tranzytowymi

Kobieta przebywa na Rarotondze od 2023 roku i obecnie jest zależna od wsparcia finansowego rodziny. Nie ma ważnej wizy uprawniającej do pobytu na Wyspach Cooka, jednak lokalne służby imigracyjne nie mogą nic zrobić, dopóki Australia lub Nowa Zelandia nie przyzna jej wizy tranzytowej.

Urząd Imigracyjny Nowej Zelandii oświadczył, że nie uważa, aby kobieta rzeczywiście zamierzała jedynie przejechać tranzytem przez kraj. Rozważała również trasę przez Tahiti, ale ta opcja nie została dla niej zatwierdzona. Według kobiety zgodziłaby się opuścić Wyspy Cooka drogą morską, jeśli zostaną dopełnione niezbędne procedury.

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Oświadczenia władz australijskich

Australijski Departament Spraw Wewnętrznych odmówił komentarza w sprawie indywidualnego przypadku. Jednocześnie resort przypomniał, że wszyscy nieobywatele Australii muszą spełniać wymogi prawa migracyjnego, w tym dotyczące tożsamości, zdrowia, charakteru i bezpieczeństwa.

Aby odbyć tranzyt przez Australię, podróżny musi przebywać poza krajem i mieć dalszą podróż w ciągu 72 godzin albo spełniać inne określone warunki. Według kobiety po zabójstwie męża wyjechała ze Sri Lanki, pracowała w Hongkongu, a w marcu 2023 roku otrzymała nowozelandzką wizę pracowniczą i złożyła wniosek o azyl.

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