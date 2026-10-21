W Bahawalpurze w Pakistanie kobieta oświadczyła, że grozi samospaleniem, jeśli policja nie zarejestruje jej skargi dotyczącej rzekomej próby gwałtu ze strony młodszego brata jej męża. Informuje o tym Dawn.

Oświadczenia kobiety

Według skarżącej kilka dni temu młodszy brat jej męża próbował ją zgwałcić. Twierdzi ona, że gdy powiedziała mężowi o tym incydencie, ten zganił ją i użył wobec niej przemocy z powodu oskarżeń pod adresem swojego brata.

Kobieta oświadczyła również, że poinformowała o tym policję, jednak funkcjonariusze nie zarejestrowali jej zeznania. Gdy opowiedziała o sytuacji swoim braciom, ci zwrócili się do jej męża i jego młodszego brata.

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Interwencja policji

Według kobiety jej mąż, jego brat oraz cztery inne osoby użyli przemocy wobec niej i jej braci. Po wezwaniu policji wszystkich przewieziono na komisariat w Khairpur Tamewali. Skarżąca twierdzi, że zamiast zarejestrować jej skargę, policja wszczęła sprawę przeciwko niej i jej braciom.

Zwróciła się do głównego ministra oraz szefa policji okręgu Bahawalpur z apelem o zarejestrowanie jej zeznania i zatrzymanie podejrzanego. Rzecznik policji powiedział Dawn, że sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z prawem.

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