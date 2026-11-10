W australijskim mieście Coober Pedy kobietę wzięto do aresztu po tym, jak stanęła przed sądem w sprawie domniemanej napaści na jej dziecko oraz duszenia. Jak podaje ABC News Australia, po zatrzymaniu odmówiono jej zwolnienia za kaucją policyjną, a w sądzie nie złożyła wniosku o kaucję.

Okoliczności sprawy

Policja zatrzymała kobietę po tym, jak świadkowie domniemanego incydentu skontaktowali się z organami ścigania. Dziecko wkrótce odnaleziono bezpieczne pod opieką krewnych. Udzielono mu pomocy medycznej z powodu nieznacznych obrażeń.

Wśród zarzutów, o których informuje ABC, są napaść w okolicznościach obciążających, duszenie oraz groźby stwarzające zagrożenie dla życia. Zarzuty te mają jeszcze zostać rozpatrzone przez sąd.

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Dalsze postępowanie

Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na później w tym miesiącu. Sierżant policji z Coober Pedy David Finlayson podziękował świadkom, którzy zgłosili incydent i przekazali informacje śledczym. Według niego szybkie zgłoszenie przez świadków przyczyniło się do sprawnej reakcji policji i postępów w śledztwie.

W stanie Australia Południowa zarzut duszenia może wiązać się z maksymalną karą do siedmiu lat pozbawienia wolności. Jeśli w wyniku duszenia, uduszenia lub odcięcia dostępu powietrza osoba straciła przytomność, maksymalny wyrok może wynieść 10 lat.

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