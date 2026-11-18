W Brooklynie w Stanach Zjednoczonych Dengayne Omari Jack pozwał swojego właściciela mieszkania oraz kilka firm budowlanych po zawaleniu się budynku mieszkalnego przy Flatbush Avenue, w którym zginęło osiem osób. Powód twierdzi, że kilka tygodni przed tragedią zgłaszał widoczne pęknięcia w murze z cegły. Informuje o tym The Guardian.

Twierdzenia dotyczące pęknięć

Z pozwu wynika, że 48-letni Jack w październiku zauważył pęknięcia przy wejściu do budynku, sfotografował uszkodzenia i wysłał zdjęcia właścicielowi. W dokumentach sądowych stwierdzono, że powodowi rzekomo przekazano, iż stan ten nie był odpowiedzialnością właściciela albo nie można go było naprawić.

Budynek zawalił się 11 listopada na sąsiedni plac budowy. W pobliżu wcześniej rozebrano już inną konstrukcję i prowadzono prace ziemne pod nowy projekt mieszkaniowy. Przyczyna zawalenia jest nadal ustalana. Wśród ofiar śmiertelnych było dwoje dzieci, a kilka innych osób odniosło obrażenia.

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Pozew i śledztwo

Jack chce pociągnąć do odpowiedzialności właściciela oraz firmy związane z obiema działkami. W pozwie stwierdzono, że pozwani nie zorganizowali terminowej i właściwej kontroli konstrukcji, nie zapewnili niezbędnego zabezpieczenia ani napraw oraz nie podjęli odpowiednich działań po zgłoszeniach dotyczących stanu budynku i prowadzonych obok prac ziemnych.

Były mieszkaniec, który pracuje jako muzyk i DJ, mieszkał przez pięć lat w mieszkaniu na najwyższym piętrze. W chwili zawalenia pracował w szkole. Pod gruzami pozostała jego kolekcja muzyczna licząca tysiące albumów, którą gromadził przez około 30 lat i wycenił na ponad 100 tys. dolarów.

Budynek, wzniesiony w 1930 roku, miał 98 odnotowanych naruszeń od 1972 roku, wynika z dokumentacji miejskiego Departamentu Mieszkalnictwa, Ochrony i Rozwoju. W ciągu ostatniego roku wydano 11 naruszeń, w tym dotyczących niebezpiecznej instalacji elektrycznej oraz doprowadzania wody do systemów przeciwpożarowych. Miejski Departament Budynków i organy ścigania badają stan zniszczonego budynku oraz prace budowlane na sąsiedniej działce.

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