Mieszkaniec Dubaju Shaukat Ali Rana urządził w części rodzinnego domu w dzielnicy Mirdif minimuzeum poświęcone historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W jego kolekcji znajdują się stare paszporty, fotografie, zezwolenia na podróże między emiratami, waluta, rachunki, odbiorniki radiowe, telewizory i inne przedmioty dokumentujące zmiany w kraju od końca lat 60., jak informuje The National.

Archiwum rodzinne

Rana przybył do obecnych ZEA jako chłopiec w 1968 roku i dołączył do ojca, Rafiego, który objął stanowisko operacyjne w Pakistan International Airlines. Wówczas terytorium Państw Zatoki Perskiej objęte było brytyjskim protektoratem, który trwał do utworzenia ZEA w 1971 roku.

Rana zaczął systematycznie porządkować zbiór podczas pandemii Covid-19. Przekształcił część kuchni w przestrzeń wystawową i ułożył eksponaty w porządku chronologicznym. Na ścianach znajdują się czarno-białe fotografie, z których część wykonał sam kolekcjoner. Wśród eksponatów są także stare aparaty fotograficzne, gramofony, telewizory, oficjalne dokumenty i banknoty.

Dokumenty i pierwsze lata ZEA

Kolekcja zawiera rachunki za wodę z lat 70., prawa jazdy i przepustki, które były potrzebne do przemieszczania się między emiratami przed ich zjednoczeniem. Jednym z dokumentów jest oryginalna licencja handlowa z 1958 roku dla rodzinnej firmy założonej wspólnie z wujem Rany, Mohammedem Sadiqiem. Wskazano na niej skrytkę pocztową nr 504504, z której firma korzysta do dziś.

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Początkowo rodzinna firma świadczyła usługi pocztowe i telegraficzne dla zagranicznych pracowników oraz ich rodzin za granicą. Później zajęła się fotografią i drukiem, importując aparaty, chemikalia fotograficzne, papier i film. Obecnie firma świadczy usługi druku cyfrowego i eksportuje sztukę cyfrową.

Świadectwa codziennego życia

W domowym muzeum przechowywane są indyjskie rupie, wcześniej używane w Państwach Zatoki Perskiej, a także katarskie riale i dirhamy ZEA. Osobne gabloty poświęcono medalom pamiątkowym, monetom i znaczkom, w tym związanym z misją Apollo 14 z 1971 roku oraz programami kosmicznymi ZEA.

Wśród fotografii jest zdjęcie, na którym Rana stoi na rodzinnym Volkswagenie po pięciogodzinnej podróży przez pustynię do Abu Zabi na pokaz lotniczy z okazji pierwszego Dnia Narodowego ZEA w 1972 roku. Jak powiedział, aby wyjechać z Dubaju, potrzebne było zezwolenie policji w Dubaju, a aby wjechać do Abu Zabi — osobna przepustka. Dokumenty te również weszły w skład archiwum.

Synowie Rany — Ayub, Taimur i Asad — planują nadal powiększać muzeum. Poinformowali, że odwiedzający mogą zobaczyć kolekcję po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem rodzinnej strony na Instagramie.

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