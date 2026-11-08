Mieszkańcy wsi İkizköy w południowo-zachodniej tureckiej prowincji Muğla wezwali uczestników szczytu klimatycznego COP31 do odwiedzenia obszaru lasu Akbelen, aby na własne oczy zobaczyć skutki wieloletniego wydobycia lignitu. Lokalna wybrana urzędniczka Nejla Işık oświadczyła, że głowy państw i przedstawiciele ONZ, którzy zgromadzą się w Antalyi, powinni odwiedzić jej społeczność w pobliżu kopalni węgla, informuje Cyprus Mail.

Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu rozpocznie się w poniedziałek w Antalyi i potrwa do 20 listopada. Jednym z jej tematów ma być przejście na czystszą energię. Turcja proponuje uzgodnienie dobrowolnego celu zwiększenia elektryfikacji, jednak nie zmniejszy to emisji, jeśli energia elektryczna nie będzie wytwarzana ze źródeł niskoemisyjnych.

Wydobycie i energetyka

Według ośrodka analitycznego Ember węgiel był w ubiegłym roku największym źródłem produkcji energii elektrycznej w Turcji, z udziałem wynoszącym 34%. Wydobycie w rejonie Akbelen dostarcza paliwo do elektrowni Yeniköy i Kemerköy, które łącznie produkują nieco ponad 2% energii elektrycznej w kraju.

Mieszkańcy i działacze ekologiczni sprzeciwiający się rozszerzeniu wydobycia twierdzą, że prace niszczą las i zagrażają gajom oliwnym, gruntom rolnym oraz lokalnym społecznościom. Według Nejli Işık jej dom znajduje się kilkaset metrów od kopalni, która stopniowo zbliżała się w wyniku rozszerzania działalności przez dziesięciolecia.

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Zatrzymania i sprawy sądowe

Córka Nejli Işık, 26-letnia Esra, spędziła 42 dni w areszcie tymczasowym po proteście przeciwko planowanemu wywłaszczeniu ziemi pod wydobycie. W lipcu sąd skazał ją na dwa lata więzienia za stawianie oporu urzędnikom; pozostaje na wolności do czasu rozstrzygnięcia apelacji.

Human Rights Watch w październikowym raporcie oświadczyła, że tureckie władze arbitralnie zatrzymywały i ścigały ekologicznych protestujących w Akbelen i innych regionach kraju. Organizacja praw człowieka poinformowała również o przymusowym rozpędzaniu pokojowych akcji. Rząd Turcji twierdzi, że policja interweniuje, gdy demonstracje są nielegalne lub zagrażają porządkowi publicznemu.

Minister energii Alparslan Bayraktar powiedział zagranicznym mediom, że Turcja pracuje nad sprawiedliwą transformacją w kierunku czystszej energii, jednak jest to trudne ze względu na zatrudnienie tysięcy osób w kopalniach. Według niego Ankara planuje osiągnąć do 2040 roku 10 gigawatów mocy energetyki jądrowej.

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