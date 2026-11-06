Mieszkańcy Chartumu, stolicy Sudanu, zgłaszają falę przestępczości po tym, jak Sudańskie Siły Zbrojne (SAF) odzyskały kontrolę nad miastem pod koniec 2024 roku. Mieszkańcy wiążą wzrost liczby przestępstw z członkami uzbrojonych grup sprzymierzonych z SAF, pisze The National.

Inżynier Abdel Rahman Tarek wyjechał z rodziną do Arabii Saudyjskiej po rozpoczęciu wojny w kwietniu 2023 roku. W maju sam wrócił do Chartumu, aby naprawić rodzinny dom uszkodzony podczas walk i ocenić warunki życia. Później planował sprowadzić rodzinę do Sudanu, lecz zrezygnował z tego po ataku.

Według Tareka trzech uzbrojonych mężczyzn zatrzymało ciężarówkę, którą przewoził materiały budowlane. Zabrali mu pieniądze i telefon, odjechali jego pojazdem i zostawili go ze związanymi z tyłu rękami. Żołnierze znaleźli go, rozwiązali i zabrali, aby złożył zawiadomienie na policji.

Uzbrojone grupy w stolicy

Według publikacji wśród uzbrojonych formacji w stolicy są byli bojownicy darfurskich grup rebelianckich, islamistyczne milicje oraz członkowie Sił Szybkiego Wsparcia (RSF), którzy przeszli na stronę SAF. Jednocześnie nie jest jasne, czy przestępstwa popełniają pojedyncze osoby, czy stoi za nimi konkretne ugrupowanie.

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Policja w Chartumie nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Przedstawiciel lokalnych władz powołał się na raport służby bezpieczeństwa z 29 października, w którym mowa o „stabilności” przestępczości i zatrzymaniu 539 osób, w tym 16 cudzoziemców i 49 recydywistów. W raporcie nie wskazano, w jakim okresie dokonano zatrzymań ani o jakie dokładnie przestępstwa oskarżono te osoby.

Przerwy w dostawach prądu i obawy mieszkańców

Mieszkaniec Chartumu Abdel Rahim Soliman powiedział, że długotrwałe przerwy w dostawach prądu, przez które ulice pozostają nieoświetlone, zwiększyły niepokój ludzi, szczególnie na obrzeżach i w słabo zaludnionych rejonach. Według niego w ostatnich tygodniach w mieście jest mniej uzbrojonych grup i przestępstw, jednak ich poziom pozostaje wysoki.

Pięć miesięcy temu w Omdurmanie, jednym z trzech miast aglomeracji Chartumu, podczas rabunku zginął 17-letni kuzyn Solimana. Według krewnego nastolatek stawiał opór dwóm uzbrojonym mężczyznom na motocyklu.

Emerytowany pułkownik armii i analityk bezpieczeństwa Jaafar Abbas uważa, że brak zaufania do zdolności władz do przywrócenia porządku powstrzymuje przesiedlonych Sudańczyków przed powrotem. Zaznaczył, że bezpieczeństwo poprawiło się w porównaniu z okresem walk na ulicach stolicy, lecz broń nadal znajduje się w rękach grup, których państwo nie kontroluje w pełni.

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