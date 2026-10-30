Mieszkańcy dzielnic położonych w pobliżu nowej linii Southwest Metro w Sydney w Australii skarżą się na głośne sygnały i komunikaty, które, jak twierdzą, słychać nawet w ich domach. Nowa bezzałogowa trasa rozpoczęła działalność w piątek i uzupełniła 66-kilometrową linię M1, biegnącą przez centralną dzielnicę biznesową miasta do jego północno-zachodnich dzielnic, informuje ABC News.

Skargi mieszkańców

Bill Kandiliotis, który mieszka około 500 metrów od stacji Hurlstone Park, powiedział, że sygnały metra słychać w jego domu co cztery minuty aż do pierwszej w nocy. Zaznaczył, że poprzednia linia kolejowa T3, zamknięta we wrześniu 2024 roku w celu dostosowania do nowej technologii bezzałogowej, nie była tak głośna.

Inny mieszkaniec, Scott, który mieszka około 80 metrów od stacji, powiedział, że słyszy komunikaty w sypialni nawet przy zamkniętych oknach. Lokalni mieszkańcy utworzyli także w mediach społecznościowych grupę Metro Noise Reduction Group, gdzie dyskutują o hałasie powodowanym przez sygnały i komunikaty. Członkini grupy Sophie Kelly powiedziała, że ma niemowlę, a hałas trwa codziennie i w nocy.

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Stanowisko Sydney Metro

W Sydney Metro oświadczono, że operator wie o skargach, a technicy oceniają poziom dźwięku wzdłuż linii. Przedstawiciel operatora wyjaśnił, że głośność komunikatów musi spełniać szereg standardów i wymogów, w tym dotyczących sytuacji awaryjnych oraz słyszalności komunikatów dla pasażerów.

Sygnały dźwiękowe i migające światła na peronach oraz w wagonach są wykorzystywane do ostrzegania pasażerów o otwieraniu i zamykaniu drzwi. Pociągi kursują co cztery minuty w godzinach szczytu w dni powszednie, a wieczorami i w weekendy — co dziesięć minut. Pierwszego dnia działania z trasy do godziny 10:00 skorzystało 18 tys. osób, a do godziny 18:00 spodziewano się ponad 37 tys. pasażerów.

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