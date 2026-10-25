W Teheranie mieszkańcy gromadzą leki i żywność, a niektórzy planują wyjechać ze stolicy z obawy przed nowym zakrojonym na szeroką skalę etapem wojny. Jak informuje PBS NewsHour, niepokój nasilił się przed wyborami w Izraelu i wyborami połówkowymi w USA 3 listopada, w tle ostrych wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta USA Donalda Trumpa.

Netanjahu oświadczył, że przywództwo Iranu musi zostać usunięte. Trump obiecał „doprowadzić sprawę do końca” w Iranie osiem miesięcy po rozpoczęciu wojny. Do regionu zmierzają trzeci amerykański lotniskowiec i tysiące amerykańskich żołnierzy.

Zapasy i przygotowania do wyjazdu

35-letnia Fereshte Hajipour, matka małego dziecka, powiedziała, że kupuje leki dostępne bez recepty i żywność, obawiając się „możliwej wojny i większych bomb”. Trener Hashem Vajani oświadczył, że już spakował rzeczy, aby przenieść się do bezpieczniejszego miasta na północy kraju. Kupił również konserwy, krakersy i dodatkowe koce.

Według Sasana Karimiego, byłego irańskiego urzędnika i profesora Uniwersytetu Teherańskiego, przywództwo Iranu uważa nowe amerykańskie uderzenia za prawdopodobne niezależnie od wyników amerykańskich wyborów i przygotowuje warianty odpowiedzi.

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Presja gospodarcza

Amerykańska morska blokada irańskich portów ograniczyła eksport ropy, od którego zależy rząd tego kraju. W materiale stwierdzono, że spowodowało to niedobory leków, jednak nie ma oznak braku żywności ani innych towarów pierwszej potrzeby. Handel częściowo przenosi się na trasy lądowe, przez co na granicach gromadzą się ciężarówki.

Ceny podstawowych produktów gwałtownie wzrosły od początku wojny: ryż podrożał o ponad 60%, a wołowina o ponad 150%. 36-letni Mohammad Mohammadi powiedział, że wizyta w supermarkecie może kosztować nawet połowę średniej miesięcznej pensji wynoszącej 400 mln riali, czyli około 150 dolarów.

Iran groził również uderzeniami w amerykańskie bazy i sojuszników USA na Bliskim Wschodzie oraz informował o możliwych atakach na nowe cele, w tym podwodne kable w Cieśninie Ormuz. W tym miesiącu odnotowano tam największą liczbę zgłoszeń ataków na statki handlowe od pierwszych tygodni wojny w marcu.

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