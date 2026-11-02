Na Tajwanie mieszkańcy powiatu Yilan, wspierani przez organizacje społeczne, wnieśli pozew administracyjny, domagając się uchylenia zgody na ocenę oddziaływania na środowisko dla przedłużenia kolei dużych prędkości do Yilanu. Pozew złożono po tym, jak 11 września Yuan Wykonawczy odrzucił ich odwołanie administracyjne, poinformował Taipei Times.

Pytania dotyczące urobku i gruntów rolnych

Były wiceminister tajwańskiej Administracji Ochrony Środowiska i prawnik Thomas Chan powiedział, że rozpatrywanie oceny środowiskowej projektu było jednym z najszybszych, jakie widział w ciągu 30 lat pracy w prawie ochrony środowiska. Według niego budowa linii wytworzy niemal 10 mln metrów sześciennych wydobytej ziemi i skał, lecz opinii publicznej nadal nie wyjaśniono, jak będą one zagospodarowane.

Chan zwrócił również uwagę na planowaną specjalną strefę o powierzchni 420 hektarów w pobliżu stacji kolei dużych prędkości w Yilanie. Dokładna skala przejęcia gruntów rolnych na jej potrzeby nie została jeszcze określona. Jego zdaniem takie przejęcie nie jest konieczne i może sprzyjać spekulacji gruntami. Większość działek na obszarze proponowanej strefy stacyjnej należy do lokalnej specjalnej strefy rolniczej.

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Powiedział, że projekt może wpłynąć na środowisko rolnicze i źródła utrzymania pracowników tej branży, jednak kwestie te nie zostały uwzględnione w ocenie środowiskowej. Chan powiedział również, że członkowie komitetu ds. oceny oddziaływania na środowisko zgłaszali obawy dotyczące postępowania z urobkiem, planowania trasy, działalności Taiwan Railway Corp i finansów Taiwan High Speed Rail Corp.

Krytyka procedury oceny

Według Chana, mimo tych zastrzeżeń projekt szybko przeszedł drugi etap oceny środowiskowej bez należytego rozpatrzenia podniesionych kwestii. Zauważył, że wcześniejszy plan bezpośredniej linii kolejowej między Tajpej a Yilanem przewidywał 36-kilometrową trasę przez zlewnię zbiornika Feitsui oraz znacznie mniejszą ilość urobku, lecz został odrzucony podczas przeglądu środowiskowego w 2006 roku.

Były minister transportu Hochen Tan skrytykował fakt, że projekt przedłużenia kolei dużych prędkości początkowo nie przeszedł odrębnego studium wykonalności przed kompleksowym planowaniem. Według Biura Kolejowego długość linii wynosi 60,6 km, choć Chan stwierdził, że jej długość przekracza 90 km. Tan zakwestionował również współczynniki wagowe zastosowane przy porównywaniu tras: skróceniu czasu podróży przypisano wagę 0,054, rozkładowi potoków transportowych 0,045, a kosztowi budowy 0,026, podczas gdy wpływ na strefy ochrony źródeł wody oceniono współczynnikiem 0,145.

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