We wtorek w Izraelu do Sądu Magistrackiego w Jerozolimie wniesiono akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu mieszkańcowi Beit Szemesz. Zarzuca mu się przestępstwa seksualne wobec czterech chłopców w wieku od 13 do 16 lat.

Zarzuty dotyczące kilku incydentów

Według Jerusalem Post prokuratura wiąże zarzuty ze zdarzeniami, które miały rzekomo mieć miejsce w latach 2024–2026 w synagogach, mykwie — żydowskiej łaźni rytualnej — oraz supermarkecie w Beit Szemesz.

Wśród zarzucanych czynów są czyny lubieżne, czyny lubieżne wobec dziecka poniżej 14. roku życia, a także usiłowanie popełnienia czynów lubieżnych. Prokuratura twierdzi, że mężczyzna wykorzystywał spotkania z chłopcami w placówkach religijnych do działań o charakterze seksualnym.

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Wersja prokuratury

W jednym z incydentów w synagodze, według oskarżenia, mężczyzna podczas modlitwy wielokrotnie dotykał jednego z chłopców, mimo jego prób przerwania kontaktu. Gdy nastolatek przeniósł się w inne miejsce synagogi, oskarżony, jak twierdzi prokuratura, poszedł za nim i ponownie go dotknął.

Inne epizody opisane przez prokuraturę dotyczą mykwy. W jednym przypadku mężczyzna miał rzekomo dotknąć chłopca, gdy ten wychodził z basenu do zanurzeń, a w innym — dwukrotnie dotknąć nastolatka w przebieralni. Akt oskarżenia informował również o domniemanych czynach lubieżnych wobec innego chłopca w mykwie i supermarkecie w mieście.

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