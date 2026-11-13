W Singapurze 38-letnia Rebecca Ng po operacji zmniejszenia piersi w grudniu 2024 roku wróciła do biegania, golfa, taekwondo i pilatesu. Kobieta powiedziała, że przez lata odczuwała ból szyi, ramion i pleców, a także musiała rezygnować z części aktywności fizycznych z powodu dużego rozmiaru piersi.

Jak podaje Channel NewsAsia, po narodzinach pierwszego dziecka w 2017 roku rozmiar stanika Ng zwiększył się z miseczki B do D, a po zakończeniu karmienia piersią drugiego dziecka — do 36E. Próbowała zmienić tę sytuację dietą i ćwiczeniami, schudła 8 kg, jednak rozmiar piersi i ból się nie zmieniły.

Operacja i rekonwalescencja

Podczas operacji usunięto około 800 g tkanki, po czym rozmiar piersi Ng zmniejszył się z 36E do 34C. Jak powiedziała, znaczne zmniejszenie było konieczne, aby złagodzić przewlekły ból szyi i pleców. Operacja trwała pięć godzin, a pierwsze trzy dni po niej kobieta spędziła w szpitalu.

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Ng zaznaczyła, że ulgę poczuła natychmiast po wybudzeniu z narkozy, choć w pełni mogła wrócić do zwykłego rytmu życia dopiero po około sześciu tygodniach. W pierwszym tygodniu po zabiegu miała założone dreny, a w pierwszych tygodniach odczuwała także dyskomfort związany z pooperacyjną bielizną uciskową oraz swędzenie blizn.

Koszt procedury

Według Ng w jej przypadku operację uznano za konieczną z medycznego punktu widzenia, dlatego ubezpieczenie pokryło większość kosztów. Bez ochrony ubezpieczeniowej procedura kosztowałaby około 50 tys. dolarów singapurskich, czyli około 38 895 dolarów amerykańskich.

Kobieta powiedziała również, że wcześniej spotykała się z drwinami z powodu wyglądu w szkole i w pracy oraz wybierała zakryte ubrania, aby nie zwracać uwagi na piersi. Po operacji, jak stwierdziła, zyskała większą swobodę w wyborze ubrań i codziennej aktywności.

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