W Australii 22-letnia praktykantka dżokejska Izzy Neale jest w stanie krytycznym po upadku z konia podczas wyścigu Cotton Cup w Warren w stanie Nowa Południowa Walia. Do zdarzenia doszło w niedzielę na 400. metrze wyścigu na dystansie 1600 metrów.

Neale doznała obrażeń głowy. Medycy udzielili jej pomocy na miejscu, po czym dżokejkę przetransportowano helikopterem do szpitala w Dubbo, gdzie pozostaje w stanie krytycznym, poinformowało ABC News.

Koń doznał urazu

Sześcioletni koń Marnu, na którym jechała Neale, doznał urazu przedniej nogi. Zwierzę poddano eutanazji. Racing NSW wyraziło wsparcie dla dżokejki, jej rodziny, przyjaciół i współpracowników.

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Inny dżokej, Diego Montes de Oca, również spadł z konia Shadow Dane. Z powodu urazu stopy został przetransportowany drogą lądową do szpitala w Dubbo. Przedstawiciel Racing NSW poinformował, że u dżokeja stwierdzono uszkodzenia tkanek miękkich lewej stopy bez złamań, a następnie został wypisany ze szpitala.

Mityng wyścigowy w Scone przełożony

Po konsultacjach z dżokejami i trenerami Racing NSW przełożyło zaplanowany na poniedziałek mityng wyścigowy w mieście Scone. Organizacja oświadczyła, że decyzję podjęto po ciężkim upadku Izzy Neale w Warren.

Racing NSW przeprowadzi również dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia. Według komentatora wyścigów Colina Hodgesa Neale odniosła 88 zwycięstw w 699 startach i była znana w środowisku wyścigowym jako oddana swojej pracy jeźdźczyni.

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