W Londynie, w Wielkiej Brytanii, czasopismo Science Translational Medicine wycofało opublikowany w 2022 roku artykuł zespołu z Instytutu Francisa Cricka dotyczący eksperymentalnej szczepionki zapewniającej szerszą ochronę przed SARS-CoV-2. Dochodzenie instytutu wykazało, że na trzech ilustracjach w pracy znalazły się sfabrykowane dane i sfałszowane obrazy, informuje South China Morning Post.

Odpowiedzialność przyznał pierwszy autor

W komunikacie o wycofaniu wskazano, że za naruszenia odpowiadał pierwszy autor pracy, Kevin W. Ng, który przyznał się do odpowiedzialności. Obecność sfabrykowanych danych podważyła także inne eksperymenty opisane w artykule: pierwotne dane i próbki są niedostępne, dlatego niemożliwe jest zweryfikowanie wyników po fakcie.

Praca nosiła tytuł Sars-CoV-2 S2-targeted vaccination elicits broadly neutralising antibodies. Badacze testowali w niej na myszach szczepionkę DNA ukierunkowaną na podjednostkę S2 białka kolca koronawirusa. Obszar ten zmienia się wolniej niż inne części białka, dlatego był rozpatrywany jako potencjalny cel ochrony przed różnymi wariantami SARS-CoV-2 i innymi koronawirusami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Artykuł pobrano około 37 tysięcy razy i zacytowano 85 razy, w tym w ośmiu pracach naukowych w tym roku. Prace, które się na niego powoływały, zostały napisane przez badaczy z instytucji w Chinach, USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii, Singapurze, Indiach i Ugandzie.

Kierunek badań nad S2 pozostaje aktualny

Wirurolog molekularny Vinod Balasubramaniam z Uniwersytetu Monasha w Malezji stwierdził, że wycofanie jednej pracy nie podważa naukowej idei wykorzystania konserwatywnej podjednostki S2 do stworzenia szerszej ochrony immunologicznej. Jak powiedział, większość mutacji, które pomagają wariantom SARS-CoV-2 unikać przeciwciał, koncentruje się w podjednostce S1, w szczególności w domenie wiążącej receptor, podczas gdy S2 zmienia się wolniej.

Podkreślił, że wycofana praca była badaniem przedklinicznym na myszach i nie stanowiła części bazy dowodowej żadnej zatwierdzonej szczepionki przeciw COVID-19. Licencjonowane szczepionki zatwierdzano na podstawie dużych badań klinicznych trzeciej fazy, a ich skuteczność potwierdziły także niezależne badania prowadzone w warunkach rzeczywistych.

Czytaj nas na