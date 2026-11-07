Nigeryjski dziennikarz i wydawca PREMIUM TIMES, Dapo Olorunyomi, został wybrany laureatem nagrody Africa Media Development Foundation (AMDF) za całokształt osiągnięć w 2026 roku. Wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom i specjalistom medialnym, których praca wniosła trwały wkład w dziennikarstwo rozwojowe, debatę publiczną i etyczne relacjonowanie wydarzeń w Afryce.

Nagroda zostanie wręczona w grudniu

AMDF ogłosiła wyróżnienie dla Olorunyomiego podczas prezentacji finalistów nagrody Dziennikarz Roku 2026. Decyzję w sprawie nagrody za całokształt osiągnięć podejmuje wyłącznie rada fundacji, która co roku wybiera jednego laureata.

Nagroda zostanie wręczona podczas 10. Afrykańskiej Konferencji Dziennikarstwa Rozwojowego, zaplanowanej na 2–4 grudnia 2026 roku. Podczas konferencji mają również zostać ogłoszeni zwycięzcy i laureaci miejsc w kategoriach nagrody Dziennikarz Roku.

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Kariera Olorunyomiego

Dapo Olorunyomi jest dyrektorem generalnym Centre for Journalism Innovation and Development (CJID) oraz współzałożycielem utworzonego w 2011 roku PREMIUM TIMES, w którym pracuje jako wydawca. W 2014 roku współzałożył także organizację non-profit Premium Times Centre for Investigative Journalism, która wspierała dziennikarstwo śledcze, wolność prasy i rozwój mediów. W 2022 roku organizację przemianowano na CJID po rozszerzeniu jej mandatu o wspieranie innowacji dziennikarskich i demokratycznej rozliczalności w Afryce Zachodniej.

Olorunyomi wcześniej otrzymał Międzynarodową Nagrodę Wolności Prasy Komitetu Ochrony Dziennikarzy w 2020 roku, nagrodę za wolność prasy Związku Dziennikarzy Nigerii oraz nagrodę za całokształt osiągnięć Diamond Awards for Media Excellence w 2017 roku. W 2025 roku prezydent Nigerii Bola Tinubu uhonorował go państwowym odznaczeniem Officer of the Order of the Niger.

Finalistów nagrody AMDF Dziennikarz Roku wybrano w czterech z pięciu kategorii spośród zgłoszeń z dziewięciu krajów afrykańskich. W kategorii fotografii jury nie rekomendowało żadnych finalistów.

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