W Indonezji dziennikarze CNA Verify wykryli prawie 400 wpisów w mediach społecznościowych zawierających fałszywe lub bezpodstawne twierdzenia o Singapurze. Łączyły one ten kraj ze spadkiem indonezyjskiego rynku akcji oraz zmyślonym spotkaniem indonezyjskich działaczy z ambasadorem Singapuru. Łącznie publikacje te uzyskały prawie 12 mln wyświetleń, informuje Channel NewsAsia.

Fałszywe oskarżenia dotyczące rynku

Fala wpisów pojawiała się od 19 do 27 października, gdy indonezyjski rynek akcji doświadczył najgorszego dwudniowego spadku w historii. 15 października dostawca globalnych indeksów giełdowych MSCI poinformował, że rozważa obniżenie statusu indonezyjskiego rynku z powodu kwestii ładu korporacyjnego.

Były indonezyjski minister handlu Muhammad Lutfi bez dowodów twierdził, że singapurscy inwestorzy państwowi GIC i Temasek rzekomo wywierali presję na MSCI. Obie instytucje odrzuciły te oskarżenia. W mediach społecznościowych próbowano również powiązać ograniczenie dostaw indonezyjskiego gazu do Singapuru z tą wersją, choć Indonezja wyjaśniała restrykcje potrzebą zapewnienia niezawodności dostaw krajowych.

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Zmyślone spotkanie z ambasadorem

Inna seria publikacji twierdziła, że były wiceminister spraw zagranicznych Indonezji Dino Patti Djalal oraz politolog Saiful Mujani rzekomo spotkali się z ambasadorem Singapuru w Dżakarcie, Kwokiem Fook Sengiem. Obaj Indonezyjczycy zaprzeczyli, by takie spotkanie się odbyło, a Ambasada Singapuru nazwała te doniesienia dezinformacją.

Analiza CNA Verify wykazała oznaki skoordynowanego działania części kont: niektóre z nich utworzono tego samego dnia, a identyczne teksty i obrazy publikowały niemal jednocześnie. Jednocześnie dziennikarze nie zdołali ustalić, czy za tymi wpisami stał jeden operator. Badacz ze Szkoły Studiów Międzynarodowych im. S. Rajaratnama, Muhammad Faizal bin Abdul Rahman, zauważył, że na indonezyjską przestrzeń internetową mogą wpływać zarówno skoordynowane grupy polityczne, jak i użytkownicy działający samodzielnie.

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