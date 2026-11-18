W Indiach dziennikarze, niezależne media i twórcy treści twierdzą, że po lipcowych protestach młodzieżowej Cockroach Janata Party w Nowym Delhi ich publikacje w mediach społecznościowych są coraz częściej ograniczane. Dotyczy to między innymi nagrań z protestów, materiałów o hinduskiej organizacji nacjonalistycznej Rashtriya Swayamsevak Sangh oraz karykatur politycznych dotyczących rządu premiera Narendry Modiego, informuje Deutsche Welle.

Ograniczenia bez wyjaśnień

Twórczyni treści CitySavitri powiedziała, że jej nagranie o roli Rashtriya Swayamsevak Sangh w zwycięstwie rządzącej Bharatiya Janata Party w wyborach w 2014 roku zostało ograniczone w Indiach mniej niż godzinę po publikacji. Było to pierwsze z trzech jej nagrań, do których dostęp został ograniczony.

Niezależna dziennikarka Sadhika Tiwari relacjonowała protest 20 lipca w Nowym Delhi, gdzie, jak powiedziała, policja użyła wobec demonstrantów pałek i gazu łzawiącego. Jej nagranie z młodą kobietą opowiadającą o domniemanej brutalności policji w ciągu kilku godzin osiągnęło około 10 mln wyświetleń. Później dostęp do niego ograniczono użytkownikom w Indiach. Karykaturzysta polityczny Satish Acharya również poinformował, że Instagram dwukrotnie zablokował ostatnio jego profil.

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Nowe zasady dla platform

W lutym 2026 roku Indie zmieniły zasady dotyczące pośredników IT. Od tego czasu platformy muszą usuwać lub ograniczać dostęp do treści uznanych za nielegalne w ciągu trzech godzin od otrzymania ważnego orzeczenia sądowego lub uzasadnionego zawiadomienia rządowego. Wcześniej miały na to 36 godzin. Platformy, które nie spełnią wymogów, mogą utracić ochronę przed odpowiedzialnością za treści osób trzecich.

Prawnik technologiczny i doradca ds. polityki Pranesh Prakash zauważył, że zaktualizowane zasady pozwalają upoważnionym funkcjonariuszom policji zawiadamiać platformy o treściach, które uznają za nielegalne, bez konieczności składania formalnej skargi lub wszczynania innego postępowania prawnego. Organizacja praw człowieka Software Freedom Law Center, India wyraziła zaniepokojenie brakiem przejrzystości zautomatyzowanych procedur wykrywania i blokowania publikacji.

Stanowisko rządu

Rząd Indii zaprzecza istnieniu cenzury w internecie. W odpowiedzi udzielonej Deutsche Welle w sierpniu przedstawiciel Ministerstwa Technologii Informacyjnych Vinod Kumar oświadczył, że wpisy studentów i protestujących po lipcowych akcjach nie są usuwane, a władze działają wyłącznie wobec „niedopuszczalnych treści”. Zgodnie z indyjskimi zasadami za nielegalny może zostać uznany materiał, który zagraża suwerenności i integralności terytorialnej kraju, narusza porządek publiczny, podżega do przemocy lub zawiera zniesławienie.

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