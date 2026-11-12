Gwiazda Golden State Warriors Stephen Curry potępił byłych zawodowych sportowców, którzy krytykowali jego żonę, Ayeshę Curry, za rolę w komedii romantycznej z ekranowym pocałunkiem. W 90-sekundowym nagraniu na Instagramie koszykarz oświadczył, że takie komentarze umniejszają zawodowe osiągnięcia jego żony i pokazują podwójne standardy wobec kobiet.

Jak podaje The Guardian, powodem reakcji był udział Ayeshy Curry w filmie Second Chance Holiday, który trafił na platformę Roku Channel 5 listopada. Jest to jej pierwsza główna rola filmowa: wystąpiła w nim razem z aktorem Matthew Daddario. Dyskusję wywołała scena pocałunku między Ayeshą Curry a Matthew Daddario.

Reakcja na komentarze sportowców

Curry odpowiedział na wypowiedzi byłych graczy NBA Gilberta Arenasa i Nicka Younga, a także byłych zawodników NFL Emmanuela Acho i LeSeana McCoya. Arenas w jednym z odcinków swojego podcastu nazwał Ayeshę Curry „jedyną skazą” w życiu rodzinnym koszykarza i stwierdził, że nie zachowuje się ona tak jak żony innych znanych koszykarzy. Young również włączył się do tej rozmowy, a McCoy osobno zakwestionował decyzję Ayeshy o wystąpieniu w romantycznej scenie.

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W swoim nagraniu Stephen Curry nazwał takie wypowiedzi częścią szerszego problemu dotyczącego stosunku do kobiet i społecznych oczekiwań wobec nich. Podkreślił również, że byli sportowcy powinni przeprosić jego żonę. Koszykarz zakończył swoje wystąpienie podziękowaniem za bezpłatną promocję filmu i wezwał widzów do obejrzenia go na Roku.

Wsparcie dla żony

W poście Curry opublikował zdjęcia Ayeshy podczas kampanii promocyjnej filmu i zachęcił ją, by „nadal lśniła”. Jego siostra Sydel Curry-Lee wsparła brata w komentarzach, stwierdzając, że sytuacja dotyczy tego, jak świat postrzega kobiety. Stephen i Ayesha Curry pobrali się w 2011 roku i wychowują czworo dzieci.

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