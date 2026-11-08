W prowincji Giza w Egipcie co najmniej siedem osób zginęło, a kolejne 114 zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch pociągów pasażerskich na południe od Kairu. Do wypadku doszło w niedzielę. Po zderzeniu kilka wagonów przewróciło się lub wykoleiło.

Zderzenie dwóch pociągów

Jak podaje The National, pociąg jadący z Gizy do oazowej prowincji Fajum, na południowy zachód od egipskiej stolicy, uderzył w tył innego pociągu. Ten jechał z Kairu do południowego miasta Asuan.

Według władz pociąg do Asuanu zatrzymał się nieplanowo, po czym doszło do zderzenia. Wśród zabitych był maszynista pociągu jadącego do Fajum.

Egipska administracja kolejowa skierowała na miejsce wypadku ekipy ratunkowe i dźwigi, aby uprzątnąć miejsce zderzenia. Trwają tam również prace nad przywróceniem ruchu w obu kierunkach na linii Kair–Asuan.

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Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku

Prokuratorzy przybyli na miejsce katastrofy oraz do szpitali, do których przewieziono rannych. Planują przesłuchać pasażerów, aby ustalić przyczyny zderzenia.

Prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi oświadczył, że monitoruje skutki wypadku. Polecił zapewnić rannym odpowiednią pomoc medyczną i szybko zbadać incydent, wyraził współczucie rodzinom ofiar oraz ostrzegł przed odpowiedzialnością za stwierdzone zaniedbania.

W materiale zaznaczono, że wypadki kolejowe w Egipcie zdarzają się regularnie. Wśród częstych przyczyn takich incydentów wymienia się błędy ludzkie na przejazdach oraz awarie sygnalizacji.

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