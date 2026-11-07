W São Paulo w Brazylii silna ulewa na torze Interlagos opóźniła kwalifikacje do Grand Prix São Paulo Formuły 1. Deszcz zaczął padać wkrótce po zakończeniu trzeciego i ostatniego treningu, a nasilił się na kilka minut przed planowanym rozpoczęciem sesji o godz. 15:00 czasu lokalnego.

Czerwona flaga z powodu ulewy

Kierowcy wyjechali z alei serwisowej zgodnie z harmonogramem, jednak dwie minuty później dyrekcja wyścigu wywiesiła czerwoną flagę z powodu pogarszających się warunków. Według Channel NewsAsia na torze utworzyły się zastoiska wody.

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Niebezpieczeństwo aquaplaningu

Tuż po wyjeździe na tor świeżo koronowany mistrz świata Kimi Antonelli przekazał przez radio zespołowi Mercedes, że już odczuwa aquaplaning. Stan nawierzchni oceniał także kierowca samochodu bezpieczeństwa Bernd Mayländer.

W komentarzu dla Sky TV Mayländer stwierdził, że jazda po torze była zbyt niebezpieczna. Jak powiedział, woda zalegała nawet na prostych odcinkach, co stwarzało ryzyko aquaplaningu przy dużej prędkości.

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