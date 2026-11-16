Tradycyjni rzemieślnicy w Indiach twierdzą, że zmienna pogoda, silne ulewy i upały coraz bardziej utrudniają im pracę. W Mumbaju garncarze z dzielnicy Dharavi są zmuszeni wstrzymywać produkcję podczas intensywnych opadów, a mistrzowie tradycyjnego druku tekstylnego adżrach w stanie Gudżarat borykają się z zakłóceniami w suszeniu tkanin i problemami z wodą, informuje Channel NewsAsia.

Ulewy zatrzymują produkcję garncarską

Garncarstwo zapewniało pracę rodzinom z Dharavi przez pokolenia, jednak silne deszcze mogą wstrzymywać ich pracę na trzy–cztery miesiące, powiedział sekretarz Stowarzyszenia Garncarzy Dharavi Devji Jetha Chitroda. W Mumbaju częściej występują przypadki wyjątkowo intensywnych opadów, a naukowcy ostrzegają, że globalne ocieplenie może nasilać takie ulewy.

Według stacji meteorologicznej Santacruz, w mieście podczas okresu monsunowego od czerwca do września spadło 2442,6 mm opadów, co przekroczyło średni poziom sezonowy. Powodzie mogą naruszać warstwy gleby i zmieniać skład osadów gliniastych: w surowcu pojawia się więcej piasku i innych zanieczyszczeń, które wpływają na jakość gotowych wyrobów. Jednocześnie nadmierne upały powodują pękanie gliny. Badanie Centrum Nauki i Środowiska z 2024 roku wykazało, że średnia letnia temperatura w Mumbaju w latach 2014–2023 była o 0,6°C wyższa niż w latach 2001–2010.

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Problemy rzemieślników tekstylnych z Gudżaratu

Podobne trudności mają rzemieślnicy z regionu Kacz w stanie Gudżarat, którzy tworzą adżrach — wielowiekową odmianę ręcznego druku klockowego na tkaninie. Wytwarzanie tekstyliów obejmuje wielokrotne pranie, farbowanie i nanoszenie wzorów oraz może trwać ponad dwa tygodnie. Wymaga znacznych ilości wody i odpowiednich warunków pogodowych do suszenia.

Nierównomierne opady zakłócają kilka etapów suszenia, opóźniają pracę i zmniejszają wielkość produkcji. Rzemieślnik Ismail Khatri zaznaczył, że z powodu zmian klimatu trudniej jest stale osiągać jakość, której oczekują kupujący. Kolejnym problemem jest obniżanie się poziomu wód gruntowych: niektórzy rzemieślnicy muszą kopać głębsze studnie, ale woda w nich ma podwyższoną zawartość soli i żelaza, co wpływa na barwniki i gotowe tkaniny.

W Indiach działają programy wsparcia tradycyjnych rzemieślników, w tym PM Vishwakarma, który przewiduje preferencyjne kredyty i inne formy pomocy. Jednocześnie eksperci uważają, że pracownicy, których działalność zależy od naturalnych materiałów i warunków pogodowych, potrzebują dodatkowych środków, aby przystosować się do zmian środowiskowych.

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