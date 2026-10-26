Ulewy spowodowały nagłe powodzie na Phuket — The Hindu

Silne nocne ulewy spowodowały nagłe powodzie we wszystkich trzech dystryktach tajskiej wyspiarskiej prowincji Phuket, w tym w mieście Phuket. Poszkodowanych zostało około 100 gospodarstw domowych, informuje The Hindu, powołując się na lokalnych urzędników.

Woda zaczęła ustępować

Według zastępcy gubernatora prowincji Romdona Haiyawe, do końca poranka 26 października poziom wody zaczął spadać. Jednocześnie część nisko położonych obszarów pozostawała zalana, a kierowcom małych samochodów zalecono, aby tam nie wjeżdżali.

Strumienie wody wtargnęły do dzielnic mieszkalnych i zalały kilka dróg, czyniąc je nieprzejezdnymi. Na zdjęciach i nagraniach wideo rozpowszechnianych w mediach społecznościowych widać samochody częściowo zasypane błotem i kamieniami naniesionymi przez wodę. Nie było doniesień o ofiarach śmiertelnych ani poszkodowanych na Phuket.

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Osuwiska i ostrzeżenia

W niektórych częściach prowincji doszło również do osuwisk. Urzędnicy usuwają rumowisko, aby nie dostało się do kanałów i nie zablokowało dróg wodnych.

Tajski Departament Meteorologiczny ostrzegł, że na południu kraju do 28 października utrzymają się silne i nieustające opady, które mogą spowodować kolejne nagłe powodzie i osuwiska. Od połowy września powodzie dotknęły różne regiony Tajlandii; według stanu na 26 października zginęły co najmniej 83 osoby, podał Departament Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof.

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