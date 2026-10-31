W Nepalu nieustanne ulewne deszcze spowodowały osuwiska, uszkodziły drogi i utrudniły podróżowanie w kilku częściach kraju. Szczególnie niebezpieczny stał się odcinek autostrady Prithvi w pobliżu Malekhu, gdzie rzeka podmywa nawierzchnię drogi od spodu, informuje Kathmandu Post.

Niebezpieczny odcinek autostrady Prithvi

Błoto i niewielkie osuwiska zablokowały części autostrady w Krishnabhir, Chalise niedaleko Gajuri oraz w pobliżu rzeki Khatauti. Na tych odcinkach ruch odbywa się naprzemiennie w jednym kierunku.

W pobliżu Parewa Bhir, niedaleko Malekhu, ze zbocza nadal spadają odłamki gruntu, podczas gdy rzeka rozmywa drogę. Tula Chaudhary, kierownik jednostki Policji Zbrojnej w Dhadingu, powiedział, że przejazd tym odcinkiem stwarza wysokie ryzyko dla pojazdów.

Ruch koordynuje personel służb bezpieczeństwa, a koparki projektu drogowego usuwają błoto i masy osuwiskowe. Jednocześnie długotrwałe opady i nowe osuwiska utrudniają pełne otwarcie trasy. Policja wezwała kierowców i pasażerów do zachowania ostrożności na zagrożonych odcinkach drogi.

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Uszkodzone domy i zniszczony objazd

W dystrykcie Kavre odpady z kamieniołomu i odłamki skał dostały się do osady Chalal-Ganeshsthan w gminie wiejskiej Bethanchok. Jeden dom został zasypany błotem i odpadami aż do poziomu dachu, a obora się zawaliła. Strumienie wody zalały także dwa inne domy i zmyły mienie domowe.

Poszkodowane zostały dwie rodziny, których członkowie wcześnie rano przenieśli się do krewnych. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani strat wśród zwierząt gospodarskich.

W dystrykcie Gorkha rzeka Budhigandaki zmyła około 20 metrów tymczasowego objazdu w Khorlabesi. W rezultacie droga Larke ponownie stała się nieprzejezdna nawet dla pieszych. Odcinek jest częścią drogi Benighat-Aarughat-Larke, a jego uszkodzenie ponownie przerwało połączenie między trzema okręgami gminy wiejskiej Dharche i gminą wiejską Chumnubri.

Opady śniegu w rejonie Kanczendzongi

Po zmianie pogody w wysokogórskich rejonach Taplejung we wschodnim Nepalu spadł intensywny śnieg. Z powodu złej pogody miejscowi i zagraniczni turyści na trasie do Kanczendzongi utknęli w osadach Khambachen, Ghunsa, Phale i Pangpema. W Khotangu turniej piłkarski Solma zawieszono do niedzieli z powodu nagromadzenia się wody na boisku.

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