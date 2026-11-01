Na wyspie Santa Cruz w archipelagu Galápagos w Ekwadorze w wyniku ulewnych deszczy zginęła jedna osoba, a dwie kolejne uznaje się za zaginione. Z powodu złej pogody władze ogłosiły stan wyjątkowy, a około 80 mieszkańców ewakuowano do tymczasowego schronienia.

Powodzie i ewakuacja

Jak poinformowała Anadolu Agency, zgon odnotowano w rejonie Bellavista, a zaginięcia osób — w sektorze Divino Niño. Ulewne deszcze spowodowały powodzie w centralnej części wyspy, w tym w Bellaviście i Santa Rosa, a także na obszarach przybrzeżnych Miramar, Aguacadal i La Cascada.

W Miramar zawalił się dom, uszkodzone zostały również linie energetyczne. Ewakuowanych zakwaterowano w sportowym koloseum Santa Cruz, przekształconym w tymczasowe schronienie.

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Działania służb

Lotnisko na sąsiedniej wyspie Baltra zawiesiło loty komercyjne, lecz pozostało dostępne dla lotów ratunkowych i dostaw pomocy humanitarnej. Ruch na drodze między Puerto Ayorą a Bellavistą był utrudniony, dlatego mieszkańców wezwano do powstrzymania się od niekoniecznych podróży.

Rada Rządu Galápagos skierowała ciężki sprzęt i ciężarówki do ewakuacji oraz pomocy poszkodowanym. Sekretarz ds. zarządzania ryzykiem Carolina Lozano poinformowała o utworzeniu dwóch tymczasowych schronień o łącznej pojemności 500 osób oraz przygotowaniu 1 000 zestawów pomocy humanitarnej. Na wyspę skierowano także 13 medyków, którzy przeprowadzili ponad 55 konsultacji i przewieźli trzech pacjentów do szpitala. Według Ecuavisa centrum medyczne Santa Cruz nie działa z powodu powodzi.

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