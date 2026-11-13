Ulewne deszcze w Strefie Gazy zalały co najmniej 70 tys. namiotów i dotknęły ponad 200 tys. osób, poinformowały lokalne władze. Według UNICEF wskutek silnych opadów w weekend zginęło co najmniej sześć osób, w tym dzieci. Informuje o tym Deutsche Welle.

Mieszkańcy północnej Gazy powiedzieli publikacji, że próbowali wzmacniać namioty piaskiem i gruzem, aby nie dopuścić do przedostawania się wody do środka. Z powodu błota wokół tymczasowych schronień ludziom trudno jest nawet je opuszczać, a rzeczy i odzieży nie udawało się wysuszyć przez kilka dni z powodu zimna i deszczu.

Zalania i niedobór schronień

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że zespoły humanitarne rozpoczęły oczyszczanie linii kanalizacyjnych i zbiorników wód opadowych w 60 miejscach. Organizacja ocenia, że może to pomóc około 30 tys. rodzin. Jednocześnie partnerzy humanitarni ONZ ostrzegli przed brakiem miejsc do przesiedlenia ludzi z zalanych obszarów i uszkodzonych budynków.

Według OCHA izraelskie władze ograniczają Palestyńczykom dostęp do terenów za tak zwaną Żółtą Linią, przez co większość Strefy Gazy pozostaje niedostępna. Izrael kontroluje około dwóch trzecich terytorium. Większość z około 2 mln mieszkańców Gazy była wielokrotnie przesiedlana i mieszka w namiotach, obozach dla osób przesiedlonych lub domach uznawanych za niebezpieczne.

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Spory dotyczące pomocy i odbudowy

Odbudowa Gazy jest opóźniana, ponieważ uczestnicy negocjacji nie mogą uzgodnić warunków rozbrojenia Hamasu i wycofania izraelskich wojsk. Rada Pokoju, utworzona przez prezydenta USA Donalda Trumpa w ramach porozumienia o zawieszeniu broni z października 2025 roku, wezwała izraelski rząd do natychmiastowego zezwolenia na wwóz zimowych i humanitarnych dostaw oraz ułatwienia go.

Izraelski Koordynator Działań Rządu na Terytoriach oświadczył, że w ostatnich miesiącach do Gazy dostarczono 91 tys. namiotów, a także ponad 8 200 ciężarówek z plandekami, kocami i zimową odzieżą. ONZ i międzynarodowe organizacje humanitarne oskarżają Izrael o systematyczne blokowanie wwozu prefabrykowanych schronień. ONZ oświadczyła, że około 150 tys. namiotów jest gotowych do wysyłki poza Gazą, lecz oczekuje na niezbędne zezwolenia; Izrael temu zaprzecza.

Organizacja Save the Children ocenia, że około 1,2 mln osób, w tym ponad 560 tys. dzieci, żyje w krytycznych lub katastrofalnych warunkach. Przedstawiciel Funduszu Ludnościowego ONZ poinformował, że około 400 tys. osób mieszka na obszarach o wysokim ryzyku zalania, w tym szacunkowo 10 tys. kobiet w ciąży.

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