Badanie z udziałem 12 dorosłych z przewlekłą chorobą nerek i białkomoczem wykazało, że zmniejszenie spożycia soli do około 6 g dziennie może wzmacniać nerkoprotekcyjne działanie leku BQ123. O wynikach informuje News-Medical.

Dwie diety i lek

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu badali uczestników z białkomoczną przewlekłą chorobą nerek. Białkomocz, czyli nadmiar białka w moczu, jest oznaką uszkodzenia nerek i wiąże się z ryzykiem postępu choroby.

Uczestnicy stosowali dwie 14-dniowe diety: zwykłą, zawierającą około 13,3 g soli dziennie, oraz dietę z ograniczeniem soli do około 6,3 g na dobę. Druga z tych wartości była zbliżona do zalecanego maksimum.

W każdym okresie uczestnikom podawano BQ123 lub placebo. BQ123 blokuje receptory endotelinowe typu A i należy do klasy antagonistów receptorów endoteliny. Leki te są uznawane za obiecujący kierunek leczenia przewlekłej choroby nerek z białkomoczem.

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Wyniki przy ograniczeniu soli

BQ123 obniżał ciśnienie tętnicze i poprawiał wskaźniki funkcji naczyń krwionośnych w obu dietach. Jednocześnie spadek ciśnienia w strukturach filtracyjnych nerek oraz utratę białka z moczem obserwowano wyłącznie przy diecie o obniżonej zawartości soli.

Podczas ograniczenia soli odnotowano również początkowy spadek szybkości filtracji w nerkach. Autorzy uważają, że może to odzwierciedlać zmniejszenie ciśnienia w strukturach filtracyjnych nerek, a nie ich uszkodzenie. Według nich podobne krótkotrwałe zmiany są możliwe na początku stosowania innych leków nerkoprotekcyjnych.

Kierownik badania Dan Pugh oświadczył, że pełne nerkoprotekcyjne działanie tej klasy leków ujawniło się tylko przy zmniejszonym spożyciu soli. Jednocześnie naukowcy podkreślili, że potrzebne są większe i dłuższe badania, aby sprawdzić, czy efekt ten dotyczy doustnych antagonistów receptorów endoteliny stosowanych w praktyce klinicznej oraz czy poprawia długoterminowe zdrowie nerek.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Kidney International.

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