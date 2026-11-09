Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje w sprawie nowej wieloletniej umowy dotyczącej pomocy wojskowej. Izrael dąży do sfinalizowania porozumienia przed zaprzysiężeniem nowego składu Kongresu USA w styczniu, podaje Anadolu Agency, powołując się na izraelską gazetę Yedioth Ahronoth.

Porozumienie przed zmianą w Kongresie

Według publikacji Tel Awiw chce zawrzeć umowę przed rozpoczęciem pracy przez nowy Kongres z obawy, że przeszkody polityczne mogą wpłynąć na kontynuację pomocy. W wyborach uzupełniających 3 listopada Partia Demokratyczna przejęła kontrolę nad Kongresem od Partii Republikańskiej prezydenta USA Donalda Trumpa.

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Yedioth Ahronoth twierdzi również, że amerykańska pomoc wojskowa dla Izraela nie zakończy się natychmiast, wbrew wcześniejszym oświadczeniom Trumpa. Obecna umowa wygasa w 2028 roku.

Zmiana formatu wsparcia

Według informacji gazety bezpośrednia pomoc wojskowa może zostać zmniejszona niemal o połowę: po zakończeniu obecnej umowy zamiast zwykłego mechanizmu dziesięcioletniego zostanie wprowadzony pięcioletni. Po zakończeniu tego okresu bezpośrednie wsparcie wojskowe USA ma się zakończyć. Jednocześnie Waszyngton, według publikacji, planuje zwiększyć finansowanie wspólnego rozwoju systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej z obecnych 500 mln dolarów rocznie do kwoty, której na razie nie ujawniono.

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