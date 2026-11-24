Libańskie media poinformowały, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opuścił swoje obiekty na południowych przedmieściach Bejrutu i w przyległych rejonach Libanu. We wtorek poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na libańskie media.

Przeniesienie do Doliny Bekaa

Według libańskiego wydania Nidaa Al-Watan Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeniósł również personel i sprzęt logistyczny do Doliny Bekaa. Jak podano, ewakuacja objęła między innymi rejon Dahija, będący bastionem Hezbollahu na południowych przedmieściach Bejrutu.

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Uderzenie w obiekt Hezbollahu

Osobno Izraelskie Siły Obronne oświadczyły, że Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły uderzenie na były obiekt Hezbollahu służący do produkcji rakiet i przechowywania broni w rejonie Janta w Dolinie Bekaa.

Według izraelskiego wojska uderzenie przeprowadzono po uzyskaniu informacji wywiadowczych o niedawnym powrocie do obiektu. Celem były wejścia do kompleksu, aby uniemożliwić wznowienie jego działalności. Izraelska armia twierdzi, że obiekt był wcześniej wykorzystywany do produkcji rakiet i przechowywania uzbrojenia Hezbollahu.

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