We Francji podczas pierwszego zgrupowania reprezentacji mogło dojść do napięcia między trenerem kadry narodowej Zinedinem Zidanem a jej kapitanem Kylianem Mbappé. Powodem, według doniesień francuskich mediów, była decyzja Zidane'a o przesunięciu napastnika ze środka ataku na lewe skrzydło.

Reakcja na zmianę pozycji

Jak informuje Interia Sport, powołując się na L'Equipe, decyzja mogła nie spodobać się piłkarzowi. Mbappé przez wiele lat występował na lewym skrzydle, jednak podczas pierwszego zgrupowania pod wodzą Zidane'a został tam przesunięty z centralnej pozycji.

Według publikacji trener zauważył reakcję kapitana i podczas obecnego zgrupowania chce poprawić relacje z nim. W tym celu, według dziennikarzy, Zidane planuje przywrócić Mbappé na środek ataku.

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Możliwa nieobecność w najbliższym meczu

Jednocześnie Mbappé może opuścić najbliższy mecz reprezentacji Francji z Włochami w Lidze Narodów z powodu problemów mięśniowych, z którymi przybył na listopadowe zgrupowanie. Francuskie media informują, że uraz nie jest poważny, dlatego napastnik Realu może zagrać przeciwko Turcji.

Reprezentacja Francji prowadzi w swojej grupie Ligi Narodów, wyprzedzając Włochy o trzy punkty.

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