Antropogeniczna zmiana klimatu znacząco nasiliła rekordowe upały podczas sezonu pożarów w zachodniej Indonezji w sierpniu–październiku 2026 roku. Do takiego wniosku doszła międzynarodowa sieć badawcza World Weather Attribution, która analizuje wpływ zmiany klimatu na ekstremalne zjawiska pogodowe, informuje Mongabay.

Według szacunków badaczy pożary objęły około 1,9 mln hektarów torfowisk i lasów tropikalnych. Toksyczny smog naraził 12,5 mln osób w krajach Azji Południowo-Wschodniej na niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza. W samej Indonezji smog spowodował ponad 400 tys. infekcji dróg oddechowych, wynika z raportu WWA.

El Niño spowodowało niedobór opadów

Autorzy analizy ustalili, że silne zjawisko El Niño było główną przyczyną wyjątkowego niedoboru opadów: sezonowa suma deszczu w ciągu trzech miesięcy zmniejszyła się o około 50%. Jednocześnie rekordowe temperatury powiązano przede wszystkim z globalnym ociepleniem.

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Według wyliczeń WWA spowodowana działalnością człowieka zmiana klimatu podniosła temperaturę sezonu o 1,6°C, podczas gdy El Niño dodało kolejne 0,3°C. Badacze uważają, że takie ekstremalne upały byłyby praktycznie niemożliwe bez emisji gazów cieplarnianych. Zmiana klimatu trzykrotnie zwiększyła również prawdopodobieństwo tygodniowych okresów jednocześnie gorącej i suchej pogody.

Osuszone torfowiska zwiększają ryzyko pożarów

WWA wskazało, że czynniki pogodowe nałożyły się na długotrwałą degradację krajobrazów. W latach 1990–2010 powierzchnia lasów bagiennych na torfowiskach zmniejszyła się o 45% na Borneo i o 63% na Sumatrze wskutek osuszania terenów na potrzeby rolnictwa i wylesiania.

Osuszone torfowiska łatwo się zapalają, a pożary w nich mogą tlić się pod ziemią przez tygodnie i uwalniać znaczne zasoby węgla. Autorzy raportu uznali ochronę nienaruszonych lasów, odtwarzanie osuszonych torfowisk oraz przestrzeganie zakazu wypalania ziemi za konieczne kroki, aby zapobiec przyszłym kryzysom smogowym na dużą skalę.

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