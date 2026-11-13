Republikanie w Karolinie Północnej po zmianie granic okręgów wyborczych w 2025 roku liczyli na zdobycie niemal dwóch trzecich mandatów stanu w Izbie Reprezentantów USA. Jednak po wyborach w 2026 roku partia może zdobyć mniej niż jedną trzecią mandatów z tego stanu, według Fortune.

Zdominowane przez republikanów władze ustawodawcze Karoliny Północnej zmieniły mapę okręgów wyborczych. W 11 z 14 okręgów większość wyborców głosowała na Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Jednak poparcie dla demokratów w wyborach środka kadencji w 2026 roku zagroziło także okręgom, w których Trump wygrywał przewagą do 20 punktów procentowych.

Sytuacja w Ohio

W Ohio republikańscy ustawodawcy również zmienili granice okręgów w 2025 roku. Spośród 15 miejsc w delegacji tego stanu 12 przypadało na okręgi, w których większość wyborców poparła Trumpa w 2024 roku. Plan miał zapewnić republikanom dwie trzecie mandatów Ohio w Izbie Reprezentantów, lecz w 120. Kongresie mogą oni uzyskać mniej niż połowę tej liczby.

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Autor materiału, profesor nauk politycznych Uniwersytetu Stanowego Boise Charlie Hunt, nazywa takie skutki możliwym przykładem „dummymander”. Termin ten opisuje sytuację, w której partia zbyt rozprasza swoich zwolenników między okręgami i wskutek fali wyborczej sprzyjającej przeciwnikom traci więcej mandatów, niż mogłaby stracić bez nowego podziału.

Teksas, Floryda i Alabama

W Teksasie i na Florydzie republikanie próbowali zdobyć dziewięć mandatów, które wcześniej należały do demokratów. Zmiana granic dotknęła również zagrożonego okręgu demokraty Shomariego Figuresa w Alabamie. Trump wygrał wszystkie te okręgi w 2024 roku przewagą co najmniej dziewięciu punktów procentowych.

Według Fortune demokraci utrzymali większość mandatów, na które celowali republikanie. Oczekuje się, że republikanie w Teksasie, na Florydzie i w Alabamie będą mieli w 120. Kongresie tyle samo przedstawicieli co w 119. Kongresie. W 9. okręgu Tennessee republikanie utrzymali ostatni mandat wcześniej kontrolowany przez demokratów, lecz wygrali przewagą zaledwie około 2500 głosów, czyli nieco ponad jednego punktu procentowego.

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