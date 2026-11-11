Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha (KAUST) oraz Specjalistycznego Szpitala i Centrum Badawczego im. Króla Fajsala (KFSHRC) w Arabii Saudyjskiej odkryli wcześniej nieznaną genetyczną przyczynę śmiertelnej choroby mózgu noworodków. Chodzi o recesywne zmiany genu VPS25 związane z ciężką encefalopatią noworodkową, informuje News-Medical.

Pięć rodzin z podobnymi przypadkami

Praca opublikowana w czasopiśmie Genome Medicine połączyła dane pięciu niespokrewnionych rodzin z Arabii Saudyjskiej, Europy i Ameryki Północnej. U dzieci występowały podobne objawy: zaburzenia rozwoju mózgu jeszcze przed urodzeniem, drgawki, głębokie zaburzenia rozwojowe oraz znaczne strukturalne nieprawidłowości mózgu. W niektórych rodzinach z powodu tej choroby stracono więcej niż jedno dziecko.

Porównanie przypadków klinicznych i badania komórek wykazały zmiany w tym samym genie VPS25. Naukowcy wykryli zaburzenia procesów biologicznych, które wpływają na liczbę i skład małych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych — mikroskopijnych pakietów wydzielanych przez komórki. Wśród składników, których brakowało w tych pęcherzykach, były białka ważne dla ochrony i utrzymania komórek nerwowych.

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Znaczenie dla diagnostyki

Autorzy nazwali to pierwszym dowodem na związek zmian VPS25 z chorobą człowieka. Według nich odkrycie daje lekarzom kolejny gen, który można uwzględniać podczas badania dzieci z niewyjaśnionymi nieprawidłowościami rozwoju mózgu. Ustalenie przyczyny może również pomóc w poradnictwie genetycznym dla rodzin i podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych ciąż.

Trzy z pięciu rodzin zidentyfikowano dzięki programom genomicznym w Arabii Saudyjskiej, po czym zespół porównał te dane z przypadkami w Europie i Ameryce Północnej. Badacze mają nadzieję znaleźć inne rodziny z tym samym schorzeniem, aby dokładniej opisać przebieg choroby oraz wpływ zmian VPS25 na wczesny rozwój mózgu.

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