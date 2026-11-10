Badanie z udziałem 116 dorosłych w Barcelonie w Hiszpanii wykazało, że kształt wolnych fal mózgowych podczas głębokiego snu zmienia się już u osób bez zaburzeń poznawczych, ale z nieprawidłowymi amyloidowymi biomarkerami choroby Alzheimera. Takie zmiany mogą być nieinwazyjnymi markerami przedklinicznego stadium choroby, podaje News-Medical, powołując się na artykuł w czasopiśmie Alzheimer’s Research & Therapy.

Jak przeprowadzono badanie

Uczestnicy spędzili po jednej nocy w laboratorium snu szpitala Hospital Clínic de Barcelona, gdzie ich sen oceniano metodą polisomnografii. Próba obejmowała 30 osób bez zaburzeń poznawczych i bez nieprawidłowych amyloidowych biomarkerów, 45 uczestników bez zaburzeń poznawczych z takimi biomarkerami oraz 41 osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub łagodną demencją związaną z chorobą Alzheimera.

Naukowcy analizowali ogólną strukturę snu, w tym czas czuwania po zaśnięciu, efektywność snu oraz czas do wystąpienia fazy REM. Osobno badali aktywność wolnofalową w czołowych obszarach mózgu: liczbę fal, ich stromość, amplitudę i czas trwania.

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Fale stawały się bardziej płaskie

Najwyraźniejszą zmianą był stopniowy spadek stromości i amplitudy wolnych fal w trzech badanych grupach. Średnie nachylenie fal zmniejszyło się z około 370 mikrowoltów na sekundę w grupie bez nieprawidłowych amyloidowych biomarkerów do 342 w grupie z takimi biomarkerami oraz do 300 u pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera. Jednocześnie zwiększał się ich czas trwania.

Uczestnicy z wczesnym stadium choroby również dłużej nie spali po zaśnięciu, mieli niższą efektywność snu i potrzebowali więcej czasu, aby wejść w fazę REM, niż obie grupy osób bez zaburzeń poznawczych. U 76 takich uczestników, dla których dostępne były dane z obserwacji trwającej około sześciu i pół roku, bardziej strome fale i większa amplituda wiązały się z lepszymi wynikami funkcji poznawczych w tym okresie.

Ograniczenia wyników

Autorzy podkreślili, że porównanie między grupami miało charakter przekrojowy i nie pozwala ustalić, czy zaburzenia snu są przyczyną, czy skutkiem rozwoju choroby. Sen każdego uczestnika rejestrowano tylko podczas jednej nocy w laboratorium. Wnioski dotyczące różnic między mężczyznami a kobietami badacze uznali za wstępne ze względu na niewielkie liczebności odpowiednich grup.

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