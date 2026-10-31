W Syrii zmiany w podręcznikach szkolnych wywołały krytykę w mediach społecznościowych: w szeroko rozpowszechnianych porównaniach różnych wydań zauważono przerobione ilustracje kobiet, usunięte wizerunki dzieci, posągi i dzieła sztuki. Jak informuje Euronews, poprawki objęły również tematy dotyczące życia politycznego, obywatelstwa, udziału demokratycznego, samorządu lokalnego i mediów.

Zmiany w ilustracjach

Użytkownicy mediów społecznościowych porównywali podręczniki dla szkoły podstawowej, siódmej klasy oraz wydanie „Studiów społecznych” dla szóstej klasy. W opublikowanych przykładach do narysowanych postaci kobiecych dodano hidżaby, a w niektórych przypadkach także długie stroje. Część wizerunków kobiet usunięto, posągi zasłonięto, a niektóre obrazy i rzeźby usunięto lub zastąpiono.

Wśród najczęściej omawianych przykładów znalazło się usunięcie „Mony Lisy” Leonarda da Vinci oraz rysunku dziewczynki skaczącej na skakance obok dwojga dzieci. Z podręcznika usunięto również obraz przedstawiający fenicką księżniczkę Elissę, założycielkę Kartaginy, podczas polowania. Zastąpiono go innym portretem, na którym cyfrowa obróbka zasłoniła podbródek i szyję postaci.

Osobną falę drwin wywołał przykład, w którym posąg z epoki faraonów przedstawiono w pasiastiej koszuli. Użytkownicy zwrócili również uwagę na postać lekarki w podręczniku dla pierwszej klasy: na jednej stronie ma ona hidżab, a na innej — nie.

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Spory wokół treści historycznych

Aktywiści informowali o zmianach również w podręcznikach historii. W szczególności zwrócili uwagę na sformułowanie dotyczące osób straconych 6 maja przez osmańskiego gubernatora Dżamala Paszę: według nich w nowej wersji nazwano ich „agentami Wielkiej Brytanii i Francji”. Krytycy informowali także o usunięciu wizerunku Sułtana Paszy al-Atrasza, zastąpionego wizerunkiem szejka Saleha al-Alego, oraz o usunięciu zdjęcia zmarłego prezydenta Egiptu Gamala Abdela Nasera.

Wśród innych poprawek odnotowanych w mediach społecznościowych znalazły się brak dystryktu Iskenderun i okupowanych Syryjskich Wzgórz Golan na jednej z map, a także usunięcie akapitu o udziale syryjskich kobiet w oporze przeciwko francuskiemu mandatowi. Krytycy uważają, że takie zmiany mogą zawęzić przedstawienie społecznej i kulturowej różnorodności kraju.

Stanowisko ministerstwa

W poniedziałek Ministerstwo Edukacji Syrii nazwało doniesienia o nowych poprawkach nieprecyzyjnymi i oświadczyło, że na bieżący rok szkolny nie zatwierdzono nowych zmian w programach. Resort zaznaczył, że po upadku byłego reżimu przeprowadzono jedną aktualizację, szczegółowo ogłoszoną w styczniu 2025 roku, która przewidywała usunięcie jego symboli i treści ideologicznych.

Ministerstwo oświadczyło, że opracowuje nowe programy z naciskiem na obywatelstwo, szacunek dla innych, krytyczne myślenie, umiejętności cyfrowe i życiowe. Jednocześnie krytycy odpowiedzieli, że stanowisko resortu przeczy wizualnym porównaniom podręczników krążącym w sieci.

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