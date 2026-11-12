Naukowcy z City of Hope poinformowali, że zwiększona wrażliwość na zimno z wiekiem może być związana ze spadkiem aktywności tłuszczu termogennego — tkanki, która spala kalorie, aby wytwarzać ciepło. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Nature informuje News-Medical.

Jak tłuszcz termogenny wytwarza ciepło

W przeciwieństwie do białego tłuszczu, który przede wszystkim magazynuje energię, tłuszcz termogenny pomaga organizmowi utrzymać ciepło. Jego komórki różnią się poziomem aktywności: niektóre mają wysoki poziom białka UCP1, które umożliwia wytwarzanie ciepła, podczas gdy inne zawierają mniej tego białka i pozostają mniej aktywne.

Naukowcy odkryli podobną kombinację komórek w próbkach ludzkiego tłuszczu termogennego, jednak większość eksperymentów przeprowadzili na myszach. Według zespołu sygnały układu nerwowego i odpornościowego mogą zmieniać równowagę między bardziej i mniej aktywnymi komórkami oraz regulować wytwarzanie ciepła w zależności od potrzeb organizmu.

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Wolniejsza reakcja u starszych myszy

U starszych myszy ten system wolniej reagował na spadek temperatury. Ich tłuszcz termogenny nadal był zdolny zwiększać wytwarzanie ciepła, jednak potrzebował na to więcej czasu. Z tego powodu zwierzętom trudniej było utrzymać temperaturę ciała podczas działania zimna.

Naukowcy częściowo przywrócili również wytwarzanie ciepła u starszych myszy, blokując jedno z ogniw mechanizmu biologicznego związanego ze spowolnieniem reakcji. Po tej interwencji zwierzęta wytwarzały więcej ciepła i zużywały więcej energii.

W eksperymencie zastosowano mifepriston, jednak autorzy podkreślili, że lek ten wpływa na wiele układów organizmu i nie jest środkiem leczenia wrażliwości na zimno związanej z wiekiem. Wyniki wskazują, że związany z wiekiem spadek aktywności tłuszczu termogennego może być potencjalnie odwracalny. Mogą one również przyczynić się do dalszych badań nad zaburzeniami metabolicznymi, w tym otyłością i cukrzycą typu 2.

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