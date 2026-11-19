19 listopada, w związku z sygnałami z USA, złoto na krótko spadło poniżej 3700 USD za uncję, osiągając najniższy poziom od września 2025 roku. Później cena spot metalu odbiła do około 3730 USD za uncję na godz. 08:35 GMT, poinformowała Anadolu Agency.

Na notowania wpływały umocnienie dolara amerykańskiego oraz jastrzębie sygnały przedstawicieli Rezerwy Federalnej dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych.

Sygnały Rezerwy Federalnej

Protokół z październikowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku pokazał, że niemal wszyscy urzędnicy popierali dalsze podwyżki stóp w najbliższych miesiącach, aby sprowadzić inflację do celu banku centralnego wynoszącego 2%.

Członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller oświadczył, że presja inflacyjna zmierza w niepożądanym kierunku. Zaznaczył również, że regulator może rozważyć podwyżkę stopy o 50 punktów bazowych w grudniu.

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Według narzędzia CME FedWatch Tool uczestnicy rynku oceniają prawdopodobieństwo podwyżki stopy o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu na 90%, a o 50 punktów bazowych — na 10%.

Dynamika srebra i dolara

Srebro również spadało w trakcie sesji, schodząc poniżej 45 USD za uncję do najniższego poziomu od września 2025 roku. Później jego notowania odbiły do 45,430 USD za uncję.

Indeks dolara amerykańskiego znajdował się w pobliżu poziomu 103,838 na godz. 05:35 GMT, po tym jak wcześniej osiągnął maksimum od początku roku. Wyższe stopy procentowe zwiększają koszt alternatywny posiadania aktywów nieprzynoszących dochodu, w tym złota, i osłabiają popyt na nie.

Straty od początku roku

Po ostatnim spadku złoto straciło ponad 13% od początku roku i ponad 30% od styczniowego szczytu. Srebro spadło o ponad 36% od początku roku i o ponad 60% od historycznego maksimum osiągniętego wcześniej w tym roku.

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