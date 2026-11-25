Na światowym rynku w środę cena spot złota spadła o 0,66%, do 3 533 dolarów za uncję, według stanu na 05:42 GMT. Spadek nastąpił w związku z doniesieniami o planowanym podwyższeniu ceł przez USA oraz oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych Rezerwy Federalnej, poinformowała Anadolu Agency.

Była to kontynuacja spadku z poprzedniej sesji, kiedy złoto straciło niemal 2% i zniwelowało odbicie ceny z poniedziałku.

Presja na metale szlachetne

Grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA również potaniały o 0,14%, do 3 522 dolarów za uncję. Cena spot srebra spadła o 1,26%, do 40,38 dolara za uncję, według stanu na 05:46 GMT. Dzień wcześniej srebro potaniało o ponad 5%.

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Metale szlachetne pozostawały pod presją po wtorkowej wyprzedaży na rynkach akcji. Doniesienia o planowanym podwyższeniu ceł USA na import z Chin, UE i ponad tuzina innych gospodarek wywierały presję na akcje spółek technologicznych. Część inwestorów sprzedawała złoto, aby pokryć wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Uwaga na inflację w USA

Na atrakcyjność złota wpływają również oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Ponieważ metal nie przynosi dochodu odsetkowego, oczekiwania, że utrzymująca się presja cenowa może skłonić Fed do dalszego podnoszenia kosztów pożyczek, zwykle zmniejszają zainteresowanie tym aktywem.

Uczestnicy rynku oczekują na publikację amerykańskiego indeksu cen wydatków na konsumpcję osobistą. PCE jest preferowaną przez Fed miarą inflacji; raport ma zostać opublikowany o 13:30 GMT i może wpłynąć na oczekiwania dotyczące posiedzenia banku centralnego 8–9 grudnia.

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